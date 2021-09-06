Эллиотт и Сессеньон возвращаются в свои клубы с травмами

Харви Эллиотт Вингеры Харви Эллиотт из "Ливерпуля" и Райан Сессеньон из "Тоттенхэма" досрочно покинули расположение молодежной сборной Англии с травмами (U-21).

Во вторник вечером молодежная сборная Англии проведет свой первый матч при новом главном тренере Ли Карсли, сыграв против сверстников из Косово.

Однако Эллиотт и Сессеньон участия в нем не примут. Как следует из официального заявления FA, Харви травмировался еще в поединке Премьер-Лиги против "Челси" 28 августа, а Райан получил ушиб на тренировке.

Характер повреждения Эллиотта, который принял участие во всех трех первых матчах "Ливерпуля" в новом сезоне Премьер-Лиги, не уточняется.

Добавим, что в прошлый четверг молодые англичане должны были сыграть против Румынии, однако этот товарищеский матч был отменен из-за вспышки COVID-19 за считанные часы до отправления в Бухарест.


Метки Ливерпуль, молодежная сборная Англии, Сессеньон, Тоттенхэм, травмы, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 918

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. skydreams 06.09.2021 16:44 # skydreams
    А что с Сессеньоном, кто в курсе? Чуть ли не главный талант Англии был пару лет назад, а теперь не слышно и не видно совсем

    (ответить)

  2. slash-lfc 06.09.2021 16:31 # slash-lfc
    Наконец Тьяго получит место в основе

    (ответить)

  3. true-manc 06.09.2021 16:10 # true-manc
    Отлично!

    Вот и начинаются у скузни проблемы в центре поля, куда эти нищие придурки ни одного футболиста не подписали после ухода вейналдума
    страпон все ближе к портовым попкам и это великолепно, ибо тупость должна быть наказуема, хихихи

    (ответить)

  4. suddenly 06.09.2021 16:01 # suddenly
    Даёшь больше матчей сборных!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: