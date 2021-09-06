Эллиотт и Сессеньон возвращаются в свои клубы с травмами

Вингеры Харви Эллиотт из "Ливерпуля" и Райан Сессеньон из "Тоттенхэма" досрочно покинули расположение молодежной сборной Англии с травмами (U-21).

Во вторник вечером молодежная сборная Англии проведет свой первый матч при новом главном тренере Ли Карсли, сыграв против сверстников из Косово.



Однако Эллиотт и Сессеньон участия в нем не примут. Как следует из официального заявления FA, Харви травмировался еще в поединке Премьер-Лиги против "Челси" 28 августа, а Райан получил ушиб на тренировке.



Характер повреждения Эллиотта, который принял участие во всех трех первых матчах "Ливерпуля" в новом сезоне Премьер-Лиги, не уточняется.



Добавим, что в прошлый четверг молодые англичане должны были сыграть против Румынии, однако этот товарищеский матч был отменен из-за вспышки COVID-19 за считанные часы до отправления в Бухарест.