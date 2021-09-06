Эллиотт и Сессеньон возвращаются в свои клубы с травмами
Вингеры Харви Эллиотт из "Ливерпуля" и Райан Сессеньон из "Тоттенхэма" досрочно покинули расположение молодежной сборной Англии с травмами (U-21).
Во вторник вечером молодежная сборная Англии проведет свой первый матч при новом главном тренере Ли Карсли, сыграв против сверстников из Косово.
Однако Эллиотт и Сессеньон участия в нем не примут. Как следует из официального заявления FA, Харви травмировался еще в поединке Премьер-Лиги против "Челси" 28 августа, а Райан получил ушиб на тренировке.
Характер повреждения Эллиотта, который принял участие во всех трех первых матчах "Ливерпуля" в новом сезоне Премьер-Лиги, не уточняется.
Добавим, что в прошлый четверг молодые англичане должны были сыграть против Румынии, однако этот товарищеский матч был отменен из-за вспышки COVID-19 за считанные часы до отправления в Бухарест.
06.09.2021 16:00
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А что с Сессеньоном, кто в курсе? Чуть ли не главный талант Англии был пару лет назад, а теперь не слышно и не видно совсем
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Наконец Тьяго получит место в основе
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Отлично!
Вот и начинаются у скузни проблемы в центре поля, куда эти нищие придурки ни одного футболиста не подписали после ухода вейналдума
страпон все ближе к портовым попкам и это великолепно, ибо тупость должна быть наказуема, хихихи
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Даёшь больше матчей сборных!
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