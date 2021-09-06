Рой Кин сомневается насчет перспектив Лингарда в МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин выразил сомнения насчет перспектив полузащитника Джесси Лингарда на "Олд Траффорд".

Решив не уходить из родного клуба минувшим летом, Лингард сыграл лишь четыре минуты в этом сезоне Премьер-Лиги.



Зато Джесси напомнил о себе накануне, отметившись дублем и результативной передачей за сборную Англии в матче против Андорры. Кин не уверен, что 28-летний полузащитник сможет делать то же самое и в "Юнайтед".



"Неопределенность — это именно то слово, которое бы я использовал. Он в сложной ситуации. Я думал, он уйдет".



"Однако он решил цепляться за свой шанс в "Манчестер Юнайтед". И он нравится Гарету (Саутгейту), который вызывал его пару раз. Это была возможность для него провести 90 минут и забить, потому что он хороший игрок, и ему просто нужно играть регулярно", — сообщил Кин в эфире ITV.