Агент намекнул, что Жоржиньо не будет продлевать контракт с "Челси"

Агент полузащитника Жоржиньо намекнул, что его клиент не будет продлевать свой контракт с "Челси".

Жоржиньо едва провел свой лучший сезон в карьере, выиграв Лигу Чемпионов с "Челси" и Евро-2020 со сборной Италии. 29-летний полузащитник был признан Игроком Года по версии УЕФА и считается фаворитом на "Золотой мяч".



Сейчас у Жоржиньо все еще действует контракт, подписанный им в момент перехода из "Наполи" в 2018 году, и агент Жоао Сантос допускает, что его клиент вернется доигрывать карьеру в Серию А.



"У него есть контракт с "Челси" до 2023 года. Естественно, для него было бы мечтой вернуться и снова играть в Италии — надеюсь, после победы на Чемпионате Мира".



"Мы посмотрим, как будут обстоять дела на трансферном рынке где-нибудь через пару лет и каково будет положение прочих вещей", — сообщил Сантос радиостанции Bianconera.