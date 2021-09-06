Агент намекнул, что Жоржиньо не будет продлевать контракт с "Челси"
Агент полузащитника Жоржиньо намекнул, что его клиент не будет продлевать свой контракт с "Челси".
Жоржиньо едва провел свой лучший сезон в карьере, выиграв Лигу Чемпионов с "Челси" и Евро-2020 со сборной Италии. 29-летний полузащитник был признан Игроком Года по версии УЕФА и считается фаворитом на "Золотой мяч".
Сейчас у Жоржиньо все еще действует контракт, подписанный им в момент перехода из "Наполи" в 2018 году, и агент Жоао Сантос допускает, что его клиент вернется доигрывать карьеру в Серию А.
"У него есть контракт с "Челси" до 2023 года. Естественно, для него было бы мечтой вернуться и снова играть в Италии — надеюсь, после победы на Чемпионате Мира".
"Мы посмотрим, как будут обстоять дела на трансферном рынке где-нибудь через пару лет и каково будет положение прочих вещей", — сообщил Сантос радиостанции Bianconera.
06.09.2021 14:00
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ну это хорошо. у него больше косячных матчей, чем хороших. сбагрить гунерам за 80 млн и норм
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Уйдет в арсеноль как вилиян..
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самый картонный номинант на ЗМ
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Надеюсь сбагрят летом, пока будет в цене после золотого мяча
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