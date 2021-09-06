Агент намекнул, что Жоржиньо не будет продлевать контракт с "Челси"

Жоржиньо Агент полузащитника Жоржиньо намекнул, что его клиент не будет продлевать свой контракт с "Челси".

Жоржиньо едва провел свой лучший сезон в карьере, выиграв Лигу Чемпионов с "Челси" и Евро-2020 со сборной Италии. 29-летний полузащитник был признан Игроком Года по версии УЕФА и считается фаворитом на "Золотой мяч".

Сейчас у Жоржиньо все еще действует контракт, подписанный им в момент перехода из "Наполи" в 2018 году, и агент Жоао Сантос допускает, что его клиент вернется доигрывать карьеру в Серию А.

"У него есть контракт с "Челси" до 2023 года. Естественно, для него было бы мечтой вернуться и снова играть в Италии — надеюсь, после победы на Чемпионате Мира".

"Мы посмотрим, как будут обстоять дела на трансферном рынке где-нибудь через пару лет и каково будет положение прочих вещей", — сообщил Сантос радиостанции Bianconera.


Метки Жоржиньо, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. monsieurgood 06.09.2021 15:20 # monsieurgood
    ну это хорошо. у него больше косячных матчей, чем хороших. сбагрить гунерам за 80 млн и норм

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  2. asnural 06.09.2021 14:48 # asnural
    Уйдет в арсеноль как вилиян..

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  3. alexander-arnold 06.09.2021 14:15 # alexander-arnold
    самый картонный номинант на ЗМ

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  4. ravi 06.09.2021 14:01 # ravi
    Надеюсь сбагрят летом, пока будет в цене после золотого мяча

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