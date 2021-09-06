Лукаку возвращается в "Челси" с травмой бедра
Нападающий Ромелу Лукаку возвращается в "Челси" с травмой бедра.
В этот международный перерыв Лукаку отметился тремя голами за сборную Бельгии, огорчив Эстонию и Чехию.
Матч против сборной Белоруссии в среду Ромелу пропускает из-за дисквалификации, что, возможно, даже к лучшему — у 28-летнего бельгийца будет больше шансов восстановиться к субботнему поединку Премьер-Лиги против "Астон Виллы".
"Сперва я пройду углубленное обследование на бедре. Эта небольшая проблема беспокоит меня некоторое время. А затем я вернусь в "Челси", — сообщил Лукаку HLN.
06.09.2021 13:00
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Теперь до рождества в лазарете застрянет
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Ну бля началось.
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ИМПЕРАТОР
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