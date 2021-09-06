Лукаку возвращается в "Челси" с травмой бедра

Ромелу Лукаку Нападающий Ромелу Лукаку возвращается в "Челси" с травмой бедра.

В этот международный перерыв Лукаку отметился тремя голами за сборную Бельгии, огорчив Эстонию и Чехию.

Матч против сборной Белоруссии в среду Ромелу пропускает из-за дисквалификации, что, возможно, даже к лучшему — у 28-летнего бельгийца будет больше шансов восстановиться к субботнему поединку Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

"Сперва я пройду углубленное обследование на бедре. Эта небольшая проблема беспокоит меня некоторое время. А затем я вернусь в "Челси", — сообщил Лукаку HLN.


Метки Лукаку, сборная Бельгии, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 618

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hunter022 06.09.2021 13:22 # hunter022
    Теперь до рождества в лазарете застрянет

    (ответить)

  2. sexan 06.09.2021 13:19 # sexan
    Ну бля началось.

    (ответить)

  3. suddenly 06.09.2021 13:14 # suddenly
    http://fapl.ru/posts/87580/#c7390755

    (ответить)

  4. gandalf 06.09.2021 13:01 # gandalf
    ИМПЕРАТОР

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: