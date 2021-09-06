Нападающий Ромелу Лукаку возвращается в "Челси" с травмой бедра.

В этот международный перерыв Лукаку отметился тремя голами за сборную Бельгии, огорчив Эстонию и Чехию.



Матч против сборной Белоруссии в среду Ромелу пропускает из-за дисквалификации, что, возможно, даже к лучшему — у 28-летнего бельгийца будет больше шансов восстановиться к субботнему поединку Премьер-Лиги против "Астон Виллы".



"Сперва я пройду углубленное обследование на бедре. Эта небольшая проблема беспокоит меня некоторое время. А затем я вернусь в "Челси", — сообщил Лукаку HLN.