Погба: "Роналду поднимет уровень команды"

Криштиану Роналду и Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал возвращение в клуб нападающего Криштиану Роналду.

Незадолго до закрытия летнего трансферного окна "Юнайтед" приобрел Роналду у "Ювентуса", бывшего клуба Погба, за 20 миллионов фунтов.

28-летний француз, для которого этот сезон может стать последним на "Олд Траффорд" в силу истекающего контракта, рад, что Криштиану теперь в его команде.

"Играть с лучшими всегда приятно. Кроме того, возможность тренироваться вместе с великим игроком — это плюс для игроков. Он поднимет уровень команды", — сообщил Погба Telefoot.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2021 12:00

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  1. halamadrid94 06.09.2021 13:12 # halamadrid94
    Не думаю, что они сходу возьмут АПЛ, но буду рад ошибиться.

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  2. ko1obok 06.09.2021 12:58 # ko1obok
    ппц, Погбе уже 28.
    всё ещё перспективный игрок?

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  3. liver4ever 06.09.2021 12:13 # liver4ever
    Осталось убрать Погба и топ!

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