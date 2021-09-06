Погба: "Роналду поднимет уровень команды"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал возвращение в клуб нападающего Криштиану Роналду.

Незадолго до закрытия летнего трансферного окна "Юнайтед" приобрел Роналду у "Ювентуса", бывшего клуба Погба, за 20 миллионов фунтов.



28-летний француз, для которого этот сезон может стать последним на "Олд Траффорд" в силу истекающего контракта, рад, что Криштиану теперь в его команде.



"Играть с лучшими всегда приятно. Кроме того, возможность тренироваться вместе с великим игроком — это плюс для игроков. Он поднимет уровень команды", — сообщил Погба Telefoot.