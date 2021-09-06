Погба: "Роналду поднимет уровень команды"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал возвращение в клуб нападающего Криштиану Роналду.
Незадолго до закрытия летнего трансферного окна "Юнайтед" приобрел Роналду у "Ювентуса", бывшего клуба Погба, за 20 миллионов фунтов.
28-летний француз, для которого этот сезон может стать последним на "Олд Траффорд" в силу истекающего контракта, рад, что Криштиану теперь в его команде.
"Играть с лучшими всегда приятно. Кроме того, возможность тренироваться вместе с великим игроком — это плюс для игроков. Он поднимет уровень команды", — сообщил Погба Telefoot.
06.09.2021 12:00
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Последние комментарии:
Не думаю, что они сходу возьмут АПЛ, но буду рад ошибиться.
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ппц, Погбе уже 28.
всё ещё перспективный игрок?
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Осталось убрать Погба и топ!
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