Грилиш рассказал, что почти перешел в "Тоттенхэм"

Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш рассказал, насколько близок он был к переходу в "Тоттенхэм" в 2018 году.

Минувшим летом "Сити" приобрел Грилиша за рекордные для Премьер-Лиги 100 миллионов фунтов, однако Джек мог покинуть родную "Виллу" гораздо раньше.



Три года назад Грилиш едва не перешел в "Тоттенхэм", а главный тренер "Виллы" Дин Смит использовал это, чтобы подстегнуть Джека.



"Я навсегда запомнил момент, когда Дин Смит только пришел в "Виллу". Позади было примерно три месяца сезона, и предыдущим летом я едва не перешел в "Тоттенхэм". Сделка не состоялась, и я остался в "Вилле".



"В первый же день он подозвал меня и сказал: Ты правда должен был перейти в "Тотттенхэм"? Я такой: "Да, почти". Он: "За 25 миллионов фунтов?"



"Тогда я сказал: "Слушай, уже девять матчей сыграно". Он лишь намекал, что к тому моменту у меня не было голов и только одна результативная передача. Он словно говорил, что я должен улучшить свои показатели, и я старался сделать это. Когда я перешел в "Сити", тренер сказал мне то же самое", — цитирует Грилиша Football.London.