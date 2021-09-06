Агент: "Возвращение Роналду — плохая новость для Ван де Бека"

Агент полузащитника Донни Ван де Бека заявил, что приход Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" является плохой новостью для его клиента.

Фанаты "Юнайтед" все еще находятся в экстазе от перехода Роналду из "Ювентуса", однако похоже на то, что не все рады возвращению легенды.



Агент Гвидо Альберс опасается, что Ван де Беку, пока не сыгравшему ни минуты в этом сезоне, будет еще сложнее проходить в состав.



"Криштиану прибыл в прошлую пятницу, что, как мы знали, является плохой новостью для нас. Обычно Погба играет слева, а приход Криштиану означает появление еще одного игрока в полузащите, причем Погба придется подвинуться с левого края полузащиты".



"Мы разговаривали с Сульшером и руководством. Мы взяли инициативу в свои руки, и наши поиски клуба привели нас к "Эвертону". Мы открыли переговоры с Марселем Брандсом и Фардахом Мошири".



"В понедельник вечером мы получили звонок от Сульшера о том, что клуб исключает трансфер и что игрок должен явиться на тренировку следующим утром", — сообщил Альберс Ziggo Sport.