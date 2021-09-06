Агент: "Возвращение Роналду — плохая новость для Ван де Бека"

Донни Ван де Бек Агент полузащитника Донни Ван де Бека заявил, что приход Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" является плохой новостью для его клиента.

Фанаты "Юнайтед" все еще находятся в экстазе от перехода Роналду из "Ювентуса", однако похоже на то, что не все рады возвращению легенды.

Агент Гвидо Альберс опасается, что Ван де Беку, пока не сыгравшему ни минуты в этом сезоне, будет еще сложнее проходить в состав.

"Криштиану прибыл в прошлую пятницу, что, как мы знали, является плохой новостью для нас. Обычно Погба играет слева, а приход Криштиану означает появление еще одного игрока в полузащите, причем Погба придется подвинуться с левого края полузащиты".

"Мы разговаривали с Сульшером и руководством. Мы взяли инициативу в свои руки, и наши поиски клуба привели нас к "Эвертону". Мы открыли переговоры с Марселем Брандсом и Фардахом Мошири".

"В понедельник вечером мы получили звонок от Сульшера о том, что клуб исключает трансфер и что игрок должен явиться на тренировку следующим утром", — сообщил Альберс Ziggo Sport.


Метки Ван де Бек, Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2021 09:00

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  1. glorfindel 06.09.2021 09:44 # glorfindel
    У руля МЮ сидят какие-то странные челы.
    1. До сих пор нет опорника (лет 10 наверное)
    2. 3-4 года назад закупились 3мя левыми защитниками в одно ТО
    3. В это ТО тоже начудили. Haxpeн нужен был Роналду, если он портит все схемы?
    4. Ну и конечно Голлум, это ведь вообще не тренер.

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  2. suddenly 06.09.2021 09:02 # suddenly
    Одни новости про МЮ. Других нет что ли?

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