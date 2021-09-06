Фердинанд: "Джеймс — не уровень "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд объяснил, почему вингер Даниэль Джеймс не заиграл у "красных дьяволов".

Проведя два года на "Олд Траффорд", в заключительный день летнего трансферного окна Джеймс перешел за 25 миллионов фунтов в "Лидс", другой бывший клуб Фердинанда.



Фердинанду кажется, что Джеймс оказался слабоват для роли игрока топ-клуба, однако Рио ожидает, что 23-летний валлиец будет успешен на "Элланд Роуд".



"Лидс" охотился за ним кучу лет, они давно его хотели".



"Послушайте, я не думаю, что Дэн Джеймс соответствует стандартам "Манчестер Юнайтед", но он определенно соответствует стандартам Премьер-Лиги и стилю игры "Лидса". Он будет создавать проблемы другим командам", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.