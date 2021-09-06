Фердинанд: "Джеймс — не уровень "Юнайтед"

Даниэль Джеймс Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд объяснил, почему вингер Даниэль Джеймс не заиграл у "красных дьяволов".

Проведя два года на "Олд Траффорд", в заключительный день летнего трансферного окна Джеймс перешел за 25 миллионов фунтов в "Лидс", другой бывший клуб Фердинанда.

Фердинанду кажется, что Джеймс оказался слабоват для роли игрока топ-клуба, однако Рио ожидает, что 23-летний валлиец будет успешен на "Элланд Роуд".

"Лидс" охотился за ним кучу лет, они давно его хотели".

"Послушайте, я не думаю, что Дэн Джеймс соответствует стандартам "Манчестер Юнайтед", но он определенно соответствует стандартам Премьер-Лиги и стилю игры "Лидса". Он будет создавать проблемы другим командам", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Джеймс, Лидс, Манчестер Юнайтед, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2021 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1919

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  1. xah 06.09.2021 09:45 # xah
    Слишком прямолинейный и интеллекта не хватает.

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  2. alexander-arnold 06.09.2021 09:26 # alexander-arnold
    Райан Гиггз сравнил Джеймса с молодым Роналду
    http://fapl.ru/posts/74604/?c=1

    Фердинанд: "Джеймс — не уровень "Юнайтед"
    http://fapl.ru/posts/88171/?c=1


    Просто ору с тупоголовых скюмов. вы уж определитесь там

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  3. electric 06.09.2021 08:48 # electric
    Окропил скюм. Легенда!

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