Фердинанд: "Джеймс — не уровень "Юнайтед"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд объяснил, почему вингер Даниэль Джеймс не заиграл у "красных дьяволов".
Проведя два года на "Олд Траффорд", в заключительный день летнего трансферного окна Джеймс перешел за 25 миллионов фунтов в "Лидс", другой бывший клуб Фердинанда.
Фердинанду кажется, что Джеймс оказался слабоват для роли игрока топ-клуба, однако Рио ожидает, что 23-летний валлиец будет успешен на "Элланд Роуд".
"Лидс" охотился за ним кучу лет, они давно его хотели".
"Послушайте, я не думаю, что Дэн Джеймс соответствует стандартам "Манчестер Юнайтед", но он определенно соответствует стандартам Премьер-Лиги и стилю игры "Лидса". Он будет создавать проблемы другим командам", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.
06.09.2021 08:00
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Слишком прямолинейный и интеллекта не хватает.
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Райан Гиггз сравнил Джеймса с молодым Роналду
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Фердинанд: "Джеймс — не уровень "Юнайтед"
http://fapl.ru/posts/88171/?c=1
Просто ору с тупоголовых скюмов. вы уж определитесь там
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Окропил скюм. Легенда!
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