Игало ждет от "Юнайтед" трофеев в этом сезоне
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Одио Игало ожидает, что в этом сезоне "красные дьяволы" прервут свою бестрофейную серию.
Оле Гуннар Сульшер трудится главным тренером "Юнайтед" уже два с половиной года, но за это время "дьяволы" не завоевали ни одного трофея, хотя поучаствовали в нескольких полуфиналах и играли в финале Лиги Европы.
Тем не менее Игало, забивший пять голов в своих 23 матчах за "Юнайтед", наблюдает прогресс у своей бывшей команды и чует близость больших побед.
"Если вы видели, как они заканчивали прошлый сезон, то вы поймете, что эту команду ждет успех. Мне повезло поиграть там и своими глазами увидеть, что тренер пытается делать, и я уверен, фанаты увидят результаты в этом сезоне".
"Им не повезло в финале Лиги Европы. Обычно в таких ситуациях ты делаешь дополнительное усилие над собой ради большой победы. Удача от них отвернулась, но по увиденному я делаю вывод, что возвращения удачи не придется долго ждать. Они снова начнут побеждать по-крупному", — сообщил Игало London World.
06.09.2021 07:00
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Да да, постоянно не хватает чуть чуть)) видели мы этот чуть чуть в матче с Вулвеохэмптоном
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