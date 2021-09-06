Игало ждет от "Юнайтед" трофеев в этом сезоне

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Одио Игало ожидает, что в этом сезоне "красные дьяволы" прервут свою бестрофейную серию.

Оле Гуннар Сульшер трудится главным тренером "Юнайтед" уже два с половиной года, но за это время "дьяволы" не завоевали ни одного трофея, хотя поучаствовали в нескольких полуфиналах и играли в финале Лиги Европы.



Тем не менее Игало, забивший пять голов в своих 23 матчах за "Юнайтед", наблюдает прогресс у своей бывшей команды и чует близость больших побед.



"Если вы видели, как они заканчивали прошлый сезон, то вы поймете, что эту команду ждет успех. Мне повезло поиграть там и своими глазами увидеть, что тренер пытается делать, и я уверен, фанаты увидят результаты в этом сезоне".



"Им не повезло в финале Лиги Европы. Обычно в таких ситуациях ты делаешь дополнительное усилие над собой ради большой победы. Удача от них отвернулась, но по увиденному я делаю вывод, что возвращения удачи не придется долго ждать. Они снова начнут побеждать по-крупному", — сообщил Игало London World.