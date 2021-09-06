Игало ждет от "Юнайтед" трофеев в этом сезоне

Одион Игало Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Одио Игало ожидает, что в этом сезоне "красные дьяволы" прервут свою бестрофейную серию.

Оле Гуннар Сульшер трудится главным тренером "Юнайтед" уже два с половиной года, но за это время "дьяволы" не завоевали ни одного трофея, хотя поучаствовали в нескольких полуфиналах и играли в финале Лиги Европы.

Тем не менее Игало, забивший пять голов в своих 23 матчах за "Юнайтед", наблюдает прогресс у своей бывшей команды и чует близость больших побед.

"Если вы видели, как они заканчивали прошлый сезон, то вы поймете, что эту команду ждет успех. Мне повезло поиграть там и своими глазами увидеть, что тренер пытается делать, и я уверен, фанаты увидят результаты в этом сезоне".

"Им не повезло в финале Лиги Европы. Обычно в таких ситуациях ты делаешь дополнительное усилие над собой ради большой победы. Удача от них отвернулась, но по увиденному я делаю вывод, что возвращения удачи не придется долго ждать. Они снова начнут побеждать по-крупному", — сообщил Игало London World.


Метки Игало, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2021 07:00

Количество просмотров Просмотров: 228

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. j24081993 06.09.2021 07:28 # j24081993
    Да да, постоянно не хватает чуть чуть)) видели мы этот чуть чуть в матче с Вулвеохэмптоном

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: