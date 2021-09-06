Мерсон считает, что МЮ следовало купить Кейна вместо Роналду

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Манчестер Юнайтед" следовало купить Харри Кейна вместо Криштиану Роналду для победы в Премьер-Лиге.

В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" купил Роналду у "Ювентуса" за 20 миллионов фунтов, однако Мерсону кажется, что 36-летнего португальца будет недостаточно для завоевания титула.



"Если Криштиану Роналду выиграет лигу с "Манчестер Юнайтед", это будет его главное достижение в футболе. Но он этого не сделает, потому что он уже не прежний игрок — а раз он не выиграет лигу, то я не вижу, зачем было покупать его".



"Харри Кейн выиграет для тебя лигу. Учитывая потраченные на Джейдона Санчо и Роналду деньги, почему было бы не попытаться купить Кейна? Думаю, он перешел бы туда. "Юнайтед" — крупнейший клуб в мире".



"Покупка Роналду — это великолепно для фанатов. Король вернулся. Но лично я разочарован. С Роналду ты будешь продавать футболки. С Кейном ты выиграешь лигу".



"В эфире Sky я сказал, что Роналду только на половину прежний игрок. Фанатам "Юнайтед" это не понравилось, но это просто факт. Он больше не будет обыгрывать трех соперников одним финтом и отправлять мяч в верхний угол. Этот парень был неудержим в свой первый период в "Юнайтед". Теперь он удержим. Ему 36!"



"Физически невозможно быть тем же игроком, что и все эти годы назад, однако он следит за собой. Я никогда не говорил, что он уже ни на что не годится. Это не так. Он будет забивать голы в Премьер-Лиге".



"Те дни, когда он блистает весь матч и забивает по два гола, прошли. "Юнайтед" нужно больше, чтобы выиграть лигу. Мне интересно, действительно ли они хотят выиграть лигу", — пишет Мерсон в своей колонке в Daily Star.