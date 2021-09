Четырем звездам Премьер-Лиги грозит депортация из Бразилии

Голкиперу Эмилиано Мартинесу с плеймейкером Эмилиано Буэндиа из "Астон Виллы" и защитнику Серхио Ромеро с полузащитником Джовани Ло Чельсо из "Тоттенхэма" грозит депортация из Бразилии за нарушение коронавирусных правил и подлог документов.

Четверо указанных игроков по договоренности со своими клубами отправились в сборную Аргентины в этот международный перерыв.



В воскресенье аргентинцы должны были сыграть важнейший матч против Бразилии в Сан-Паулу в рамках отбора к ЧМ-2022, однако уже на седьмой минуте эта игра была остановлена.



На поле стадиона эффектно ворвались бразильские полицейские и представители Национального агентства по санитарному надзору, чтобы задержать Мартинеса, Буэндиа, Ромеро и Ло Чельсо, из которых только Буэндиа не попал в стартовый состав аргентинцев.



Четверо аргентинцев подозреваются в том, что прибыли в Бразилию с нарушением правил, скрыв от властей тот факт, что в предыдущие 14 дней посетили Великобританию как страну с высокой угрозой заражения COVID-19.



Теперь этим четырем игрокам, которые в документах указали, что предыдущие 14 дней провели в Аргентине и Венесуэле, грозит 14-дневный карантин в Бразилии, а затем депортация в Великобританию, где им придется отсидеть еще 10 дней на карантине — Бразилия, как и Аргентина, входит в "красный список" Великобритании.



Что касается матча, то он так и не был возобновлен — игроки уже в раздевалки.





