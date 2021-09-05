Синклер советует "Юнайтед" купить Калвина Филлипса

Экс-вингер "Манчестер Сити" Тревор Синклер посоветовал "Манчестер Юнайтед" обратить внимание на полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса.

Этим летом "Юнайтед" не стал покупать опорного полузащитника, хотя проявлял осторожный интерес к Деклану Райсу из "Вест Хэма".



В то же время игра Фреда на этой позиции вызывает много нареканий, и Синклер охотно делится своим решением этой проблемы.



"Думаю, Калвин Филлипс готов. Если "Лидс" не прибавит в этом сезоне и не начнет угрожать топ-4, тогда, думаю, Калвин Филлипс уйдет".



"Вообще-то я был слегка удивлен, что "Юнайтед" не обратил на него внимание. Если вы посмотрите на их опорных полузащитников, то там есть лишь Фред, Мактоминей и Матич".



"На мой взгляд, если они наведут порядок с этой позицией, у них будут все шансы побороться за титул Премьер-Лиги", — сообщил Синклер talkSPORT.