Каскарино: "Эллардайс сделал бы "Арсенал" гораздо лучше"

Экс-нападающий "Челси" и "Селтика" Тони Каскарино считает, что Сэм Эллардайс стал бы хорошей заменой Микелю Артете на посту главного тренера "Арсенала".

"Арсенал" ужасно начал новый сезон, проиграв все три своих первых матча в Премьер-Лиге с общим счетом 0:9.



Особенно печально выглядит игра "канониров" в обороне, и как раз с этим Большой Сэм мог бы помочь, убежден Каскарино.



"Если вы посмотрите на проделанную Эллардайсом работу в "Вест Бромвиче" — я знаю, что они вылетели, — вы увидите, что он определенно улучшил их игру в обороне".



"Он сделал бы "Арсенал" гораздо лучше".



"Знаю, некоторых фанатов "Арсенала" это не заботит, они хотя видеть красивую игру в исполнении своей команды, но я думаю, Сэм несомненно справился бы лучше, нежели Артета в данный момент", — сообщил Каскарино talkSPORT.