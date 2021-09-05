Каскарино: "Эллардайс сделал бы "Арсенал" гораздо лучше"
Экс-нападающий "Челси" и "Селтика" Тони Каскарино считает, что Сэм Эллардайс стал бы хорошей заменой Микелю Артете на посту главного тренера "Арсенала".
"Арсенал" ужасно начал новый сезон, проиграв все три своих первых матча в Премьер-Лиге с общим счетом 0:9.
Особенно печально выглядит игра "канониров" в обороне, и как раз с этим Большой Сэм мог бы помочь, убежден Каскарино.
"Если вы посмотрите на проделанную Эллардайсом работу в "Вест Бромвиче" — я знаю, что они вылетели, — вы увидите, что он определенно улучшил их игру в обороне".
"Он сделал бы "Арсенал" гораздо лучше".
"Знаю, некоторых фанатов "Арсенала" это не заботит, они хотя видеть красивую игру в исполнении своей команды, но я думаю, Сэм несомненно справился бы лучше, нежели Артета в данный момент", — сообщил Каскарино talkSPORT.
05.09.2021 22:00
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Спасательный круг для Пушкарей😁
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Чтож тогда Эллардайса не сватали в Челси, МЮ и в Ливерпуль. А все потому, что Эллардайс как Кенни Даглиш или Давид Мойэс не умееют работать с топ-командами. Такие тренеры делают из топ-команд средняков.
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Точно бы спас от вылета в чемпионшип
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