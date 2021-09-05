Каскарино: "Эллардайс сделал бы "Арсенал" гораздо лучше"

Микель Артета и Сэм Эллардайс Экс-нападающий "Челси" и "Селтика" Тони Каскарино считает, что Сэм Эллардайс стал бы хорошей заменой Микелю Артете на посту главного тренера "Арсенала".

"Арсенал" ужасно начал новый сезон, проиграв все три своих первых матча в Премьер-Лиге с общим счетом 0:9.

Особенно печально выглядит игра "канониров" в обороне, и как раз с этим Большой Сэм мог бы помочь, убежден Каскарино.

"Если вы посмотрите на проделанную Эллардайсом работу в "Вест Бромвиче" — я знаю, что они вылетели, — вы увидите, что он определенно улучшил их игру в обороне".

"Он сделал бы "Арсенал" гораздо лучше".

"Знаю, некоторых фанатов "Арсенала" это не заботит, они хотя видеть красивую игру в исполнении своей команды, но я думаю, Сэм несомненно справился бы лучше, нежели Артета в данный момент", — сообщил Каскарино talkSPORT.


Метки Арсенал, Каскарино, тренеры, Эллардайс

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2021 22:00

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  1. hammersmith 05.09.2021 22:34 # hammersmith
    100 проц

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  2. soulfrommaind 05.09.2021 22:17 # soulfrommaind
    Спасательный круг для Пушкарей&#128513;

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  3. takernotagiver 05.09.2021 22:10 # takernotagiver
    Чтож тогда Эллардайса не сватали в Челси, МЮ и в Ливерпуль. А все потому, что Эллардайс как Кенни Даглиш или Давид Мойэс не умееют работать с топ-командами. Такие тренеры делают из топ-команд средняков.

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  4. isidro 05.09.2021 22:01 # isidro
    Точно бы спас от вылета в чемпионшип

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