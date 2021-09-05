Англичане забил четыре безответных гола Андорре
Сборная Англии продлила свою 100-процентную серию в отборе к ЧМ-2022, разгромив Андорру резервным составом со счетом 4:0.
Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт выставил полностью новый стартовый состав относительно победы 0:4 над Венгрией в четверг. Среди прочих свой шанс получили Сэм Джонстон, Джуд Беллингем и Патрик Бэмфорд.
Матч начался под диктовку англичан, однако хозяева никуда не спешили и пытались привыкнуть к игре в экспериментальном сочетании.
Первый реальный момент в матче имел Букайо Сака, однако его удар с рикошетом из пределов штрафной площади слегка разминулся с нижним углом ворот.
А на 18-й минуте счет был открыт. Защитник гостей головой прервал подачу Сака с левого фланга штрафной, но мяч отскочил к Джесси Лингарду, который вторым касанием поразил ворота — 1:0.
На 21-й минуте Лингард вновь оказался на ударной позиции, технично перебросив мяч через голкипера, однако гол не был засчитан — офсайд.
В остатке тайма англичане нанесли еще несколько опасных ударов, включая попытку Конора Коуди пробить в падении через себя на 35-й минуте, но в створ больше не попали.
Второй тайм начался с дальнего удара Риса Джеймса в перекладину. Хозяева продолжили транжирить моменты и полумоменты. Гости мяча почти не касались и ответить ничем не могли.
На 62-й минуте Саутгейт разом ввел в игру Джека Грилиша, Мейсона Маунта и Харри Кейна, и замены вскоре сработали. Маунт нарвался на фол в штрафной, а Кейн реализовал назначенный пенальти — 2:0.
На 78-й минуте Лингард оформил дубль, пробив в дальний угол ворот с подступов к штрафной площади — 3:0.
Точку же в матче, когда Адорра уже была без сил, поставил Сака, пробив головой с линии вратарской площади после подачи Лингарда — 4:0.
Англичане изрядно затянули со вторым голом, однако их победа, даже при минимальном перевесе в счете, не ставилась под сомнение. Пять побед из пяти — отличный результат для Саутгейта.
Сборная Англии — сборная Андорры — 4:0 (1:0)
Голы: Лингард 18, 78, Кейн 72 (пен), Сака 85.
Сборная Англии: Джонстон, Джеймс (Грилиш 62), Мингс, Коуди, Триппьер, Александер-Арнольд, Хендерсон, Лингард, Беллингем (Маунт 62), Сака, Бэмфорд (Кейн 62).
05.09.2021 20:55
Просмотров: 2036
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
хахахахаха, черножопым даже верник забил, это такое дно
(ответить)
Флика в ЛФК после ухода Клоппа. Как раз збс рокировка будет
(ответить)
Как же они збали с этой ковидлой и ограничениями...
(ответить)
Благо не отпустили Алиссона, Фабиньо и Фирмино. Пиздец цирк
(ответить)
Вернера на банку до конца сезона,питор ебучий!!!!!!!!
(ответить)
Трешка в рот сжоптиану
(ответить)
ПОЗОР!!!!!!!!!!!!!!!
(ответить)
Опять тонкий ассист от Вернера. Е6аная колбаса, зажала 40 млн на топаря
(ответить)
Пля ипать латиносы колуны
(ответить)
Турки конечно пидары, могли же истребить черножопых продавцов орбузов, но лишь немного поебали и бросили.
А сейчас уже поздно, век толерантностей, нельзя уже даже обоссать угнетенных чернышей
(ответить)
Лингард зря в МЮ остался.
С такой глубиной атаки ему даже на выход с банки рассчитывать сложно.
Нужно было возвращаться в Вест Хем
(ответить)
Швейцария - Италия, Бразилия - Аргентина, а вы тут Армению смотрите)
(ответить)
Там латиносы по обыкновению хню какую-то исполняют вместо футбола.
(ответить)
Нахер ары в футбол лезут?
Торгуйте себе орбузами и мандаринами, это у вас лучше всех получается.
Ну и еще спать ртом, хотя вы называете это орменским языком.
(ответить)
Все ары смотрю онлайн, а их чероножопая сборная уже сосет)))
Только псины08 не хватает, хотя может носатый тут, просто молчит
(ответить)
Иль6ляяяяяяяяяяяяяяяяядь, перекладина
(ответить)
А ведь орбузники реально верили, что они претендуют на выход на чм после побед над Лихтенштенами
Просто конченый носатый биомусор, расплодившийся по всей планете как тараканы
(ответить)
Левандовски ЗМ
(ответить)
Зачем вы вообще эти сбродные смотрите?
(ответить)
2-0 , сосут черножопые
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий