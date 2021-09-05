Англичане забил четыре безответных гола Андорре

Джесси Лингард Сборная Англии продлила свою 100-процентную серию в отборе к ЧМ-2022, разгромив Андорру резервным составом со счетом 4:0.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт выставил полностью новый стартовый состав относительно победы 0:4 над Венгрией в четверг. Среди прочих свой шанс получили Сэм Джонстон, Джуд Беллингем и Патрик Бэмфорд.

Матч начался под диктовку англичан, однако хозяева никуда не спешили и пытались привыкнуть к игре в экспериментальном сочетании.

Первый реальный момент в матче имел Букайо Сака, однако его удар с рикошетом из пределов штрафной площади слегка разминулся с нижним углом ворот.

А на 18-й минуте счет был открыт. Защитник гостей головой прервал подачу Сака с левого фланга штрафной, но мяч отскочил к Джесси Лингарду, который вторым касанием поразил ворота — 1:0.

На 21-й минуте Лингард вновь оказался на ударной позиции, технично перебросив мяч через голкипера, однако гол не был засчитан — офсайд.

В остатке тайма англичане нанесли еще несколько опасных ударов, включая попытку Конора Коуди пробить в падении через себя на 35-й минуте, но в створ больше не попали.

Второй тайм начался с дальнего удара Риса Джеймса в перекладину. Хозяева продолжили транжирить моменты и полумоменты. Гости мяча почти не касались и ответить ничем не могли.

На 62-й минуте Саутгейт разом ввел в игру Джека Грилиша, Мейсона Маунта и Харри Кейна, и замены вскоре сработали. Маунт нарвался на фол в штрафной, а Кейн реализовал назначенный пенальти — 2:0.

На 78-й минуте Лингард оформил дубль, пробив в дальний угол ворот с подступов к штрафной площади — 3:0.

Точку же в матче, когда Адорра уже была без сил, поставил Сака, пробив головой с линии вратарской площади после подачи Лингарда — 4:0.

Англичане изрядно затянули со вторым голом, однако их победа, даже при минимальном перевесе в счете, не ставилась под сомнение. Пять побед из пяти — отличный результат для Саутгейта.

Сборная Англии — сборная Андорры — 4:0 (1:0)

Голы: Лингард 18, 78, Кейн 72 (пен), Сака 85.

Сборная Англии: Джонстон, Джеймс (Грилиш 62), Мингс, Коуди, Триппьер, Александер-Арнольд, Хендерсон, Лингард, Беллингем (Маунт 62), Сака, Бэмфорд (Кейн 62).


Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Андорры

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2021 20:55

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Последние комментарии:




  1. blue-god 05.09.2021 22:36 # blue-god
    хахахахаха, черножопым даже верник забил, это такое дно

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  2. slash-lfc 05.09.2021 22:32 # slash-lfc
    Флика в ЛФК после ухода Клоппа. Как раз збс рокировка будет

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  3. bushwacka 05.09.2021 22:27 # bushwacka
    Как же они збали с этой ковидлой и ограничениями...

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  4. mane 05.09.2021 22:27 # mane
    Благо не отпустили Алиссона, Фабиньо и Фирмино. Пиздец цирк

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  5. jirrort 05.09.2021 22:25 # jirrort
    Вернера на банку до конца сезона,питор ебучий!!!!!!!!

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  6. blue-god 05.09.2021 22:25 # blue-god
    Трешка в рот сжоптиану

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  7. jirrort 05.09.2021 22:24 # jirrort
    ПОЗОР!!!!!!!!!!!!!!!

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  8. slash-lfc 05.09.2021 22:24 # slash-lfc
    Опять тонкий ассист от Вернера. Е6аная колбаса, зажала 40 млн на топаря

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  9. mata05 05.09.2021 22:23 # mata05
    Пля ипать латиносы колуны

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  10. c-h-e-l-s-i-best 05.09.2021 22:20 # c-h-e-l-s-i-best
    Турки конечно пидары, могли же истребить черножопых продавцов орбузов, но лишь немного поебали и бросили.

    А сейчас уже поздно, век толерантностей, нельзя уже даже обоссать угнетенных чернышей

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  11. erevansky 05.09.2021 22:20 # erevansky
    Лингард зря в МЮ остался.
    С такой глубиной атаки ему даже на выход с банки рассчитывать сложно.
    Нужно было возвращаться в Вест Хем

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  12. sausage 05.09.2021 22:16 # sausage
    Швейцария - Италия, Бразилия - Аргентина, а вы тут Армению смотрите)

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  13. sausage 05.09.2021 22:14 # sausage
    Там латиносы по обыкновению хню какую-то исполняют вместо футбола.

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  14. c-h-e-l-s-i-best 05.09.2021 22:14 # c-h-e-l-s-i-best
    Нахер ары в футбол лезут?

    Торгуйте себе орбузами и мандаринами, это у вас лучше всех получается.

    Ну и еще спать ртом, хотя вы называете это орменским языком.

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  15. c-h-e-l-s-i-best 05.09.2021 22:11 # c-h-e-l-s-i-best
    Все ары смотрю онлайн, а их чероножопая сборная уже сосет)))

    Только псины08 не хватает, хотя может носатый тут, просто молчит

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  16. slash-lfc 05.09.2021 22:10 # slash-lfc
    Иль6ляяяяяяяяяяяяяяяяядь, перекладина

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  17. c-h-e-l-s-i-best 05.09.2021 22:08 # c-h-e-l-s-i-best
    А ведь орбузники реально верили, что они претендуют на выход на чм после побед над Лихтенштенами

    Просто конченый носатый биомусор, расплодившийся по всей планете как тараканы

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  18. mane 05.09.2021 22:08 # mane
    Левандовски ЗМ

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  19. isidro 05.09.2021 22:07 # isidro
    Зачем вы вообще эти сбродные смотрите?

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  20. blue-god 05.09.2021 22:06 # blue-god
    2-0 , сосут черножопые

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