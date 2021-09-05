Англичане забил четыре безответных гола Андорре

Сборная Англии продлила свою 100-процентную серию в отборе к ЧМ-2022, разгромив Андорру резервным составом со счетом 4:0.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт выставил полностью новый стартовый состав относительно победы 0:4 над Венгрией в четверг. Среди прочих свой шанс получили Сэм Джонстон, Джуд Беллингем и Патрик Бэмфорд.



Матч начался под диктовку англичан, однако хозяева никуда не спешили и пытались привыкнуть к игре в экспериментальном сочетании.



Первый реальный момент в матче имел Букайо Сака, однако его удар с рикошетом из пределов штрафной площади слегка разминулся с нижним углом ворот.



А на 18-й минуте счет был открыт. Защитник гостей головой прервал подачу Сака с левого фланга штрафной, но мяч отскочил к Джесси Лингарду, который вторым касанием поразил ворота — 1:0.



На 21-й минуте Лингард вновь оказался на ударной позиции, технично перебросив мяч через голкипера, однако гол не был засчитан — офсайд.



В остатке тайма англичане нанесли еще несколько опасных ударов, включая попытку Конора Коуди пробить в падении через себя на 35-й минуте, но в створ больше не попали.



Второй тайм начался с дальнего удара Риса Джеймса в перекладину. Хозяева продолжили транжирить моменты и полумоменты. Гости мяча почти не касались и ответить ничем не могли.



На 62-й минуте Саутгейт разом ввел в игру Джека Грилиша, Мейсона Маунта и Харри Кейна, и замены вскоре сработали. Маунт нарвался на фол в штрафной, а Кейн реализовал назначенный пенальти — 2:0.



На 78-й минуте Лингард оформил дубль, пробив в дальний угол ворот с подступов к штрафной площади — 3:0.



Точку же в матче, когда Адорра уже была без сил, поставил Сака, пробив головой с линии вратарской площади после подачи Лингарда — 4:0.



Англичане изрядно затянули со вторым голом, однако их победа, даже при минимальном перевесе в счете, не ставилась под сомнение. Пять побед из пяти — отличный результат для Саутгейта.



Сборная Англии — сборная Андорры — 4:0 (1:0)



Голы: Лингард 18, 78, Кейн 72 (пен), Сака 85.



Сборная Англии: Джонстон, Джеймс (Грилиш 62), Мингс, Коуди, Триппьер, Александер-Арнольд, Хендерсон, Лингард, Беллингем (Маунт 62), Сака, Бэмфорд (Кейн 62).