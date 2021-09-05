У Конте нет договоренности с "Арсеналом"
Агент Антонио Конте опроверг слухи о договоренности бывшего тренера "Челси" с "Арсеналом".
Едва оставив "Интер", Конте был близок к возвращению в Премьер-Лигу минувшим летом, однако Антонио не смог достичь компромисса с "Тоттенхэмом".
Сейчас Конте связывают с приходом в "Арсенал" на место Микеля Артеты, который оказался под колоссальным давлением из-за провального старта сезона.
В прессе даже появились слухи, что руководство "канониров" уже контактирует с итальянским специалистом, и тот дал устное согласие сместить Артету.
Однако сегодня стало известно, что Конте по-прежнему находится в творческом отпуске и не соглашался на работу в "Арсенале" или каком-либо другом клубе.
"Слухи насчет предварительной договоренности с "Арсеналом" не являются правдой", — цитирует агента Федерико Пасторелло журналист Фабрицио Романо.
05.09.2021 20:00
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Гейгуннеры перетрахались наверное от мысли что Конте может возглавить их никчёмный гейклуб аснл.
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