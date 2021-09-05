Игроки "Тоттенхэма" недовольны Паратичи

Игроки "Тоттенхэма" недовольны тем, что спортивный директор клуба Фабио Паратичи находится на скамейке команды во время матчей.

Паратичи, приступивший к исполнению своих обязанностей минувшим летом, настолько вжился в новую роль, что его постоянное присутствие стало казаться назойливым.



Паратичи и директор технического перфоманса Стив Хитчен не просто сидели рядом с запасными во время обоих домашних матчей "шпор" в этом сезоне Премьер-Лиги, но также активно проявляли эмоции, прикрикивая на рефери и игроков, от чего команде становится некомфортно.



"Сидеть рядом с игроками — это просто неправильно. Игроки на скамейке запасных чувствуют, что не могут свободно разговаривать друг с другом, когда эти парни сидят рядом с ними".



"И в целом игрокам не нравится, когда эти двое вскакивают на ноги, кричат на арбитров или команду во время матча", — цитирует свой источник в "Тоттенхэме" The Sun.