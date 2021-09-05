Игроки "Тоттенхэма" недовольны Паратичи
Игроки "Тоттенхэма" недовольны тем, что спортивный директор клуба Фабио Паратичи находится на скамейке команды во время матчей.
Паратичи, приступивший к исполнению своих обязанностей минувшим летом, настолько вжился в новую роль, что его постоянное присутствие стало казаться назойливым.
Паратичи и директор технического перфоманса Стив Хитчен не просто сидели рядом с запасными во время обоих домашних матчей "шпор" в этом сезоне Премьер-Лиги, но также активно проявляли эмоции, прикрикивая на рефери и игроков, от чего команде становится некомфортно.
"Сидеть рядом с игроками — это просто неправильно. Игроки на скамейке запасных чувствуют, что не могут свободно разговаривать друг с другом, когда эти парни сидят рядом с ними".
"И в целом игрокам не нравится, когда эти двое вскакивают на ноги, кричат на арбитров или команду во время матча", — цитирует свой источник в "Тоттенхэме" The Sun.
05.09.2021 19:00
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Последние комментарии:
Расформируйте уже бестрофеную помойку.Какой вообще смысл от существования петунхэма?Даже у Брентфорда больше шансов на какую нибудь чашку,чем у петушар
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Ну это херня какая-то конечно.
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Не куры , а мыши
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Переполох в курятнике
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