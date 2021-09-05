Игроки "Тоттенхэма" недовольны Паратичи

Фабио Паратичи Игроки "Тоттенхэма" недовольны тем, что спортивный директор клуба Фабио Паратичи находится на скамейке команды во время матчей.

Паратичи, приступивший к исполнению своих обязанностей минувшим летом, настолько вжился в новую роль, что его постоянное присутствие стало казаться назойливым.

Паратичи и директор технического перфоманса Стив Хитчен не просто сидели рядом с запасными во время обоих домашних матчей "шпор" в этом сезоне Премьер-Лиги, но также активно проявляли эмоции, прикрикивая на рефери и игроков, от чего команде становится некомфортно.

"Сидеть рядом с игроками — это просто неправильно. Игроки на скамейке запасных чувствуют, что не могут свободно разговаривать друг с другом, когда эти парни сидят рядом с ними".

"И в целом игрокам не нравится, когда эти двое вскакивают на ноги, кричат на арбитров или команду во время матча", — цитирует свой источник в "Тоттенхэме" The Sun.


Метки Паратичи, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 05.09.2021 19:23 # jirrort
    Расформируйте уже бестрофеную помойку.Какой вообще смысл от существования петунхэма?Даже у Брентфорда больше шансов на какую нибудь чашку,чем у петушар

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  2. sausage 05.09.2021 19:23 # sausage
    Ну это херня какая-то конечно.

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  3. kazakh12 05.09.2021 19:08 # kazakh12
    Не куры , а мыши

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  4. slash-lfc 05.09.2021 19:07 # slash-lfc
    Переполох в курятнике

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