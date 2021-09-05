Рамсдейл ожидает сыграть за "Арсенал" против "Норвича"

Голкипер Аарон Рамсдейл ожидает выйти в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Норвича" в следующий уикенд.

В трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги ворота "Арсенала" защищал Бернд Лено, показав весьма посредственную игру и пропустив девять голов.



Купленный у "Шеффилд Юнайтед" за 30 миллионов фунтов Рамсдейл уже дебютировал за "канониров", поучаствовав в победе 0:6 над "Вест Бромвичем" в рамках 2-го раунда Кубка Лиги.



Как утверждает The Sun, у Аарона есть уверенность, что после поражения 5:0 от "Манчестер Сити" в последнем матче главный тренер Микель Арета решится усадить Лено в запас.



Рамсдейл уже сообщил своим близким друзьям, что ожидает выйти против "Норвича" после международного перерыва, чтобы помочь "Арсеналу" набрать первые очки в сезоне.



Добавим, к смене первого номера Артету подталкивает не только неважная игра Лено, но и предполагаемое намерение Бернда покинуть клуб в конце сезона.