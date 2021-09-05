Лопетеги: "Челси" предложил слишком мало за Кунде"

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги объяснил, почему его клуб так и не продал защитника Жюля Кунде в "Челси".

"Челси" сражался за Кунде до самого закрытия летнего трансферного окна, уже расчистив для Жюля место в составе с помощью продажи Курта Зума в "Вест Хэм".



Однако в конце концов боссы "Севильи" решили, что "синие" предлагают недостатчно за Кунде, поэтому 22-летний француз, чьи отступные по контракту составляют 69 миллионов фунтов, остался.



"Кунде не перешел в "Челси", потому что руководство "Севильи" решило, что так будет правильно, учитывая размер поступивших предложений. Для меня как для тренера это положительная вещь. Определенно положительная, учитывая его прогресс в последние два года".



"Мы верим, что он продолжит расти с нами и — прежде всего — хорошо играть", — сообщил Лопетеги Diario de Sevilla.