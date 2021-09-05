Мерсон: "МЮ даже не попытался бы купить Роналду, если бы не "Сити"

Бывший нападающий "Арсенала" Пол Мерсон заявил, что "Манчестер Юнайтед" купил Криштиану Роналду только для того, чтобы португальский нападающий не достался "Манчестер Сити".

"Юнайтед" вступил в борьбу за Роналду внезапно и лишь после того, как появились слухи, что 36-летний португалец находится на пороге перехода в "Сити".



В связи с этим Мерсон подозревает, что "красными дьяволами" двигали вовсе не спортивные амбиции.



"Это ради достижения успеха или ради заработка на имени Роналду?"



"Ювентус купил Роналду, чтобы он выиграл для них Лигу Чемпионов. Они не приблизились к этому и даже не выиграли Серию А в прошлом сезоне. Люди говорят: "О, он же забил больше голов, чем Лукаку". Это так, но кто выиграл лигу?"



"Называйте меня пессимистом, но я думаю, что "Юнайтед" даже не попытался бы купить Роналду, если бы "Манчестер Сити" не обратился насчет него первым. Они просто не хотели, чтобы он перешел в "Сити".



"Если "Юнайтед" так отчаянно хотел Роналду, то почему они не висели на телефоне с "Ювентусом" все лето, пытаясь согласовать сделку? Они не были первыми в очереди — "Сити" был", — пишет Мерсон в своей колонке в Daily Star.