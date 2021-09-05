Мерфи назвал "единственный негатив" в возвращении Роналду

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи назвал "единственный негатив" в возвращении нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

По мнению Мерфи, приход Роналду может замедлить прогресс 19-летнего нападающего Мейсона Гринвуда, который в великолепной форме начал новый сезон, отличившись во всех трех первых матчах "красных дьяволов" в Премьер-Лиге.



"Гринвуд станет настоящей легендой "Юнайтед", настоящим 9-м номером, хотя с приходом Роналду этого придется подождать чуть дольше, чем мы думали".



"Это замедлит его развитие. Я думал, что Гринвуд и Кавани будут основными нападающими, с Мартиалем на подхвате. Гринвуд также мог бы играть справа, когда Санчо требуется передышка".



"Но теперь пришел Роналду, и это не то, что планировалось на протяжении месяцев. Они просто рискнули из-за желания выиграть лигу".



"Это навредит некоторым игрокам. Теперь важно, чтобы каждый был счастлив. Будет ли Кавани получать достаточно минут? Гринвуду только 19, он потерпит".



"Это единственный негатив в возвращении Роналду, ведь Гринвуд будет ограничен в игровых минутах. Ты учишься, играя снова и снова, а не раз в три матча", — сообщил Мерфи talkSPORT.