Мерфи назвал "единственный негатив" в возвращении Роналду
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи назвал "единственный негатив" в возвращении нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".
По мнению Мерфи, приход Роналду может замедлить прогресс 19-летнего нападающего Мейсона Гринвуда, который в великолепной форме начал новый сезон, отличившись во всех трех первых матчах "красных дьяволов" в Премьер-Лиге.
"Гринвуд станет настоящей легендой "Юнайтед", настоящим 9-м номером, хотя с приходом Роналду этого придется подождать чуть дольше, чем мы думали".
"Это замедлит его развитие. Я думал, что Гринвуд и Кавани будут основными нападающими, с Мартиалем на подхвате. Гринвуд также мог бы играть справа, когда Санчо требуется передышка".
"Но теперь пришел Роналду, и это не то, что планировалось на протяжении месяцев. Они просто рискнули из-за желания выиграть лигу".
"Это навредит некоторым игрокам. Теперь важно, чтобы каждый был счастлив. Будет ли Кавани получать достаточно минут? Гринвуду только 19, он потерпит".
"Это единственный негатив в возвращении Роналду, ведь Гринвуд будет ограничен в игровых минутах. Ты учишься, играя снова и снова, а не раз в три матча", — сообщил Мерфи talkSPORT.
05.09.2021 15:00
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Мерфи, братан, в последние матчи Гринвуд забивает всё время и грает охуенно в целом. И будет играть в любом случае, больше нужно переживать Марсику. Санчо плох, это тоже надо учитывать. Реально в атаке сейчас только Гринвуд и тащит.
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