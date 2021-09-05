Агбонлахор: "Титул разыграют "Челси" и "Сити"

Хосеп Гвардиола и Томас Тухель Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор ожидает, что участие в чемпионской гонке Премьер-Лиги этого сезона примут только "Челси" и "Манчестер Сити".

После трех первых туров таблицу Премьер-Лиги со 100-процентным результатом возглавляет "Тоттенхэм". Также вынашивают чемпионские амбиции "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Однако Агбонлахор не думает, что эти команды смогут навязать конкуренцию "Челси" и "Сити", из которых Габриэль все-таки предпочитает коллектив Томаса Тухеля.

"На мой взгляд, в этом сезоне титул разыграют "Челси" и "Манчестер Сити".

"Джек (Грилиш) добавит "Сити" новое измерение и повысит уровень их мастерства. Да, они могли бы купить и нападающего, но Ферран Торрес показывает задатки нападающего".

"Также нужно отметить, что Габриэль Жезус выглядит гораздо лучше в этом сезоне, поэтому "Сити" достойно провел трансферное окно".

"Однако "Челси", на мой взгляд, обладает сильнейшей командой, и я думаю, они на самую малость опередят "Сити" и станут чемпионами".

"Они выглядят так, что могут душить команды. Они выглядят так, словно пропустят меньше всех в этом сезоне", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.


Метки Агбонлахор, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2021 14:00

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  1. true-manc 05.09.2021 14:06 # true-manc
    Это правда

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  2. jirrort 05.09.2021 14:01 # jirrort
    Тухель вошёл во вкус,никто не сможет его остановить, скриньте!

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