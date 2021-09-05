Агбонлахор: "Титул разыграют "Челси" и "Сити"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор ожидает, что участие в чемпионской гонке Премьер-Лиги этого сезона примут только "Челси" и "Манчестер Сити".

После трех первых туров таблицу Премьер-Лиги со 100-процентным результатом возглавляет "Тоттенхэм". Также вынашивают чемпионские амбиции "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".



Однако Агбонлахор не думает, что эти команды смогут навязать конкуренцию "Челси" и "Сити", из которых Габриэль все-таки предпочитает коллектив Томаса Тухеля.



"На мой взгляд, в этом сезоне титул разыграют "Челси" и "Манчестер Сити".



"Джек (Грилиш) добавит "Сити" новое измерение и повысит уровень их мастерства. Да, они могли бы купить и нападающего, но Ферран Торрес показывает задатки нападающего".



"Также нужно отметить, что Габриэль Жезус выглядит гораздо лучше в этом сезоне, поэтому "Сити" достойно провел трансферное окно".



"Однако "Челси", на мой взгляд, обладает сильнейшей командой, и я думаю, они на самую малость опередят "Сити" и станут чемпионами".



"Они выглядят так, что могут душить команды. Они выглядят так, словно пропустят меньше всех в этом сезоне", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.