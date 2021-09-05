Мартинес: "Не хотел переходить в "Арсенал"

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес признался, что не хотел переходить в "Арсенал" в 2010 году.

Мартинес провел в "Арсенале" 10 лет до своего ухода в "Виллу" год назад за 20 миллионов фунтов. За эти 10 лет Эмилиано побывал в шести различных клубах на правах аренды, а на "Эмирейтс" в основном исполнял роль запасного голкипера.



29-летний аргентинец, чья карьера достигла пика после ухода из "Арсенала", признается, что присоединился к "канонирам" только из-за своего тренера по "Индепендьенте" Пепе Санторо и своей семьи.



"Когда "Арсенал" обратился насчет меня, Пепе Санторо сказал мне, что такой шанс дается только раз в жизни. Моя семья и мои агенты думали так же. Поэтому я принял это решение больше ради семьи, нежели ради чего-нибудь еще".



"Я не хотел этого перехода. Я не пожалел об этом, но я хотел играть за "Индепендьенте". На мгновение я подумал: "Если я останусь, то через два года дебютирую".



"Я знал, что смогу пробиться в первую команду "Индепендьенте". Клуб доверял голкиперам из своих юношеских команд", — сообщил Мартинес El Pais.