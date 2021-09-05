Мартинес: "Не хотел переходить в "Арсенал"

Эмилиано Мартинес Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес признался, что не хотел переходить в "Арсенал" в 2010 году.

Мартинес провел в "Арсенале" 10 лет до своего ухода в "Виллу" год назад за 20 миллионов фунтов. За эти 10 лет Эмилиано побывал в шести различных клубах на правах аренды, а на "Эмирейтс" в основном исполнял роль запасного голкипера.

29-летний аргентинец, чья карьера достигла пика после ухода из "Арсенала", признается, что присоединился к "канонирам" только из-за своего тренера по "Индепендьенте" Пепе Санторо и своей семьи.

"Когда "Арсенал" обратился насчет меня, Пепе Санторо сказал мне, что такой шанс дается только раз в жизни. Моя семья и мои агенты думали так же. Поэтому я принял это решение больше ради семьи, нежели ради чего-нибудь еще".

"Я не хотел этого перехода. Я не пожалел об этом, но я хотел играть за "Индепендьенте". На мгновение я подумал: "Если я останусь, то через два года дебютирую".

"Я знал, что смогу пробиться в первую команду "Индепендьенте". Клуб доверял голкиперам из своих юношеских команд", — сообщил Мартинес El Pais.


Метки Арсенал, Астон Вилла, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1081

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  1. gerrard08 05.09.2021 13:55 # gerrard08
    Так не хотел, что провел там 10 лет 2-3 гк и пару раз переподписывал контракт.

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  2. mixmaster 05.09.2021 13:41 # mixmaster
    Человек сделает себе карьеру на интервью про Арсенал))

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  3. hunter022 05.09.2021 13:18 # hunter022
    Rent boy 88 опять вылез

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  4. chelsea88 05.09.2021 13:08 # chelsea88
    Бляяя, все просто ссут на никчёмный гейклуб и в рот вые6аных гейгуннеров)

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