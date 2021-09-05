Каррагер: "Думаю, Салах будет следующим"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер ожидает, что нападающий Мохамед Салах последует примеру своих партнеров по "Ливерпулю" и тоже подпишет новый контракт.

Минувшим летом "Ливерпуль" приобрел лишь защитника Ибраиму Конате, но при этом провел впечатляющую кампанию по продлению сотрудничества с ключевыми игроками.



Например, в заключительный день летнего трансферного окна новую сделку заключил капитан Джордан Хендерсон. Каррагер считает, что это очень важно, и думает, что Салах тоже свяжет свое будущее с "красными", несмотря на слухи о желании получать 500 тысяч фунтов в неделю.



"Дело не в одном Джордане Хендерсоне — целя группа игроков заключила долгосрочные контракты".



"Думаю, "Ливерпуль" обладает некоторыми из лучших в мире игроков, включая Алиссона и Ван Дейка, которые едва заключили новые контракты. Думаю, Мохамед Салах будет следующим".



"Думаю, в предыдущие годы, когда я выступал за клуб, игроки такого калибра ушли бы в "Реал" или "Барселону".



"Мы лишились столь многих игроков за эти годы, но в этом году клуб не стал много тратит на трансферном рынке. Мы купили Конате за 36 миллионов фунтов, отбив это за счет продаж".



"Думаю, клуб изначально планировал потратить деньги на новые контракты, чтобы эти игроки смогли остаться в "Ливерпуле" до конца своих карьер".



"Джордан стал очередным игроком, заключившим новый контракт, последовав пример Энди Робертсона, Фабиньо, и я ожидаю, что Салах сделает то же самое", — сообщил Каррагер Sky Sports.