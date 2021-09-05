Роналду установил рекорд по продажам футболок

Едва оформив свое возвращение в "Манчестер Юнайтед", нападающий Криштиану Роналду принялся устанавливать рекорды — пока в плане продаж футболок.

В минувший четверг "красные дьяволы" подтвердили, что купленный у "Ювентуса" за 20 миллионов фунтов Роналду будет выступать за клуб под своим прежним 7-м номером.



После этого официальный онлайн-магазин атрибутики "красных дьяволов" United Direct, управляемый компанией Fanatics, подвергся небывалому наплыву заказов.



Всего за четыре часа "Юнайтед" установил мировой рекорд по количеству продаж спортивной атрибутики в течение дня для одного онлайн-магазина за пределами Северной Америки, сообщает Daily Mirror.



Еще больше впечатляет тот факт, что за первый час United Direct совершил продаж больше, чем когда-либо прежде за целый день.