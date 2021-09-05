Роналду установил рекорд по продажам футболок
Едва оформив свое возвращение в "Манчестер Юнайтед", нападающий Криштиану Роналду принялся устанавливать рекорды — пока в плане продаж футболок.
В минувший четверг "красные дьяволы" подтвердили, что купленный у "Ювентуса" за 20 миллионов фунтов Роналду будет выступать за клуб под своим прежним 7-м номером.
После этого официальный онлайн-магазин атрибутики "красных дьяволов" United Direct, управляемый компанией Fanatics, подвергся небывалому наплыву заказов.
Всего за четыре часа "Юнайтед" установил мировой рекорд по количеству продаж спортивной атрибутики в течение дня для одного онлайн-магазина за пределами Северной Америки, сообщает Daily Mirror.
Еще больше впечатляет тот факт, что за первый час United Direct совершил продаж больше, чем когда-либо прежде за целый день.
05.09.2021 11:00
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Последние комментарии:
Неужели за 4 часа раскупили все 6 футболок? Невиданный успех
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ну теперь они уедут в закат с Хабибом, счастья молодым
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Красиво расписано, но где официальные цифры? Так выглядит, что продали 100 футболок и всё, закончилась тема.
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С долгами МЮ эта новость звучит как насмешка.
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Уже и санчо отбили этим трансфером
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Теперь можно на вырученные деньги пять Ливерпулей и 7 Челси на сдачу купить
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