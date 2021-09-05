Роналду установил рекорд по продажам футболок

Криштиану Роналду Едва оформив свое возвращение в "Манчестер Юнайтед", нападающий Криштиану Роналду принялся устанавливать рекорды — пока в плане продаж футболок.

В минувший четверг "красные дьяволы" подтвердили, что купленный у "Ювентуса" за 20 миллионов фунтов Роналду будет выступать за клуб под своим прежним 7-м номером.

После этого официальный онлайн-магазин атрибутики "красных дьяволов" United Direct, управляемый компанией Fanatics, подвергся небывалому наплыву заказов.

Всего за четыре часа "Юнайтед" установил мировой рекорд по количеству продаж спортивной атрибутики в течение дня для одного онлайн-магазина за пределами Северной Америки, сообщает Daily Mirror.

Еще больше впечатляет тот факт, что за первый час United Direct совершил продаж больше, чем когда-либо прежде за целый день.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. ravi 05.09.2021 11:39 # ravi
    Неужели за 4 часа раскупили все 6 футболок? Невиданный успех

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  2. chelsea-69 05.09.2021 11:33 # chelsea-69
    ну теперь они уедут в закат с Хабибом, счастья молодым

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  3. sexan 05.09.2021 11:25 # sexan
    Красиво расписано, но где официальные цифры? Так выглядит, что продали 100 футболок и всё, закончилась тема.

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  4. vyrentz 05.09.2021 11:21 # vyrentz
    С долгами МЮ эта новость звучит как насмешка.

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  5. quavo 05.09.2021 11:07 # quavo
    Уже и санчо отбили этим трансфером

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  6. jokerz 05.09.2021 11:07 # jokerz
    Теперь можно на вырученные деньги пять Ливерпулей и 7 Челси на сдачу купить

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