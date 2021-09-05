"Реал" готов дважды огорчить "Юнайтед"

"Реал" собирается нанести двойной удар по "Манчестер Юнайтед", переманив полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба и перехватив нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Как утверждает Marca, президент "Реала" Флорентино Перес настроен сколотить новую звездную команду следующим летом, начиная с нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.



Этим летом "Реал" предлагал 220 миллионов евро (189 млн. фунтов) за Мбаппе, но ПСЖ заупрямился, и теперь Пересу придется подождать до следующего лета, когда Килиан станет свободным агентом.



Также бесплатно "Реал" надеется подписать и партнера Мбаппе по сборной Франции Погба, который может уйти от "Юнайтед" свободным агентом второй раз за карьеру.



Второй раз "Реал" готов разочаровать "дьяволов", перехватив Холанда, который считается целью номер один клуба с "Олд Траффорд" на следующее летом.



Marca даже утверждает, что Мадрид является наиболее предпочтительным направлением для Холанда, который следующим летом будет доступен для трансфера за 64 млн. фунтов.