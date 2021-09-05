Сауль был предложен "Сити" до "Челси"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отверг возможность принять в свою команду полузащитника Сауля Ньигеса.

Буквально на последних минутах летнего трансферного окна "Челси" взял Сауля у "Атлетико" в аренду до конца сезона с опцией выкупа.



Однако этот переход стал возможен лишь после того, как Ньигес был отвергнут "горожанами", которым "Атлетико" предложил своего игрока ранее днем, 31 августа.



Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, "Атлетико" предложил "Сити" обменять Сауля на полузащитника "горожан" Бернарду Силву.



"Сити" был готов к расставанию с Силвой, но хотел только денег — 40 миллионов фунтов. Вдобавок Гвардиола не проявил интереса к Саулю, не увидев тому места в своей команде.