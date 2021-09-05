Сауль был предложен "Сити" до "Челси"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отверг возможность принять в свою команду полузащитника Сауля Ньигеса.
Буквально на последних минутах летнего трансферного окна "Челси" взял Сауля у "Атлетико" в аренду до конца сезона с опцией выкупа.
Однако этот переход стал возможен лишь после того, как Ньигес был отвергнут "горожанами", которым "Атлетико" предложил своего игрока ранее днем, 31 августа.
Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, "Атлетико" предложил "Сити" обменять Сауля на полузащитника "горожан" Бернарду Силву.
"Сити" был готов к расставанию с Силвой, но хотел только денег — 40 миллионов фунтов. Вдобавок Гвардиола не проявил интереса к Саулю, не увидев тому места в своей команде.
05.09.2021 08:00
Просмотров: 441
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
странно, что МЮ не заинтересовался, с их проблемами в центре поля. Сити то он нафиг не нужен, как и остальным.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий