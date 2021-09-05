Эду: "Не хочу, чтобы мы сражались за попадание в топ-10"

Эду и Микель Артета Технический директор "Арсенала" Эду не хочет, чтобы "канониры" сражались за попадание в топ-10 в этом сезоне Премьер-Лиги.

После трех первых матчей нового сезона "Арсенал" располагается на самом дне Премьер-Лиги, до сих пор не набрав ни одного очка и не забив ни одного гола.

Однако Эду не переживает от того, что "канониры" могут снова не попасть в еврокубки. Бразильский директор хочет просто наслаждаться процессом и, наконец, увидеть команду Микеля Артеты в сильнейшем составе.

"Я не хочу, чтобы мы боролись за попадание в топ-4, топ-6, топ-8 или топ-10. Я просто хочу увидеть всех игроков вместе. Мне не терпится увидеть, когда каждый будет в строю".

"Я хочу увидеть наш сильнейший состав. Пока я этого не видел, но я в предвкушении. Я и Микель верим, что эта команда способна провести хороший сезон", — сообщил Эду Sky Sports.


Метки Арсенал, Эду

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2021 07:00

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  1. sexan 05.09.2021 07:53 # sexan
    Все уже перестали обассывать арсенал, уже жалко их.

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  2. tolikohota 05.09.2021 07:51 # tolikohota
    Где мокрощелси88?

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  3. suddenly 05.09.2021 07:45 # suddenly
    Эду: "Не хочу, чтобы мы сражались за попадание в топ-10. Хочу, чтобы сражались за выживание"

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