Эду: "Не хочу, чтобы мы сражались за попадание в топ-10"

Технический директор "Арсенала" Эду не хочет, чтобы "канониры" сражались за попадание в топ-10 в этом сезоне Премьер-Лиги.

После трех первых матчей нового сезона "Арсенал" располагается на самом дне Премьер-Лиги, до сих пор не набрав ни одного очка и не забив ни одного гола.



Однако Эду не переживает от того, что "канониры" могут снова не попасть в еврокубки. Бразильский директор хочет просто наслаждаться процессом и, наконец, увидеть команду Микеля Артеты в сильнейшем составе.



"Я не хочу, чтобы мы боролись за попадание в топ-4, топ-6, топ-8 или топ-10. Я просто хочу увидеть всех игроков вместе. Мне не терпится увидеть, когда каждый будет в строю".



"Я хочу увидеть наш сильнейший состав. Пока я этого не видел, но я в предвкушении. Я и Микель верим, что эта команда способна провести хороший сезон", — сообщил Эду Sky Sports.