Анонс матча Англия — Андорра

Сборная Англии продолжит свой путь в отборе к Чемпионату Мира 2022 года домашним матчем против Андорры.

В минувший четверг англичане уверенно разобрались на выезде с Венгрией, благодаря победе 0:4 упрочив свое лидерство в отборочной Группе I.



Преимущество "трех львов" над ближайшем преследователем составляет пять очков, что дает возможность главному тренеру Гарету Саутгейту поэкспериментировать с составом и поберечь основных игроков до выезда к Польше в следующую среду.



Андорра имеет в своем активе только три очка после четырех матчей, одержав победу 2:0 в дерби "футбольных карликов" против Сан-Марино на неделе.



- Англия выиграла все четыре предыдущих встречи с Андоррой с общим счетом 16:0, начиная с одержанной при Фабио Капелло победы 6:0 в июне 2009.

- Андорра — одна из четырех сборных, против которых Англия играла четыре раза и не пропустила ни одного гола (также Эстония, Литва и Молдавия).

- Англия не проиграла ни одного из 25 последних домашних матчей в отборах к Чемпионатам Мира — с поражения 0:1 от Германии в последнем поединке на старом "Уэмбли". В этих 25 матчах родоначальники футбола забили 71 гол и пропустили только 11.

- Андорра проиграла 55 из 57 выездных матчей в отборах к Чемпионатам Мира и Европы. Оставшиеся два — это 0:0 с Македонией в феврале 2005 и 2:2 с Албанией в ноябре 2019.

- Если учитывать и товарищеские матчи, то Андорра одержала лишь одну выездную победу в своей истории — 0:2 против Сан-Марино в 2017.

- Харри Кейн забивал в каждом из своих 13 последних матчей в отборах к Евро/ЧМ (всего 17 голов на этом отрезке). Всего за карьеру на счету нападающего "Тоттенхэма" 39 голов в 62 матчах за сборную Англии — еще один позволит ему сравняться с Майклом Оуэном, пятым бомбардиром "трех львов" всех времен.

- Рахим Стерлинг поучаствовал в 11 голах в своих 13 матчах на "Уэмбли" в рамках отборов к Евро/ЧМ. Все 13 англичане выиграли.



На появление на поле "Уэмбли" могут рассчитывать такие игроки, как Ник Поуп, Тайрон Мингс, Трент Алексадер-Арнольд, Джуд Беллингем, Джесси Лингард и Букайо Сака. Готов к дебюту за англичан Патрик Бэмфорд. А вот вингер Джейдон Санчо вернулся в расположение "Манчестер Юнайтед" с небольшим ушибом.



Чемпионат Мира 2022 года. Отборочный турнир. Группа I

Сборная Англии — сборная Андорры

Лондон. Стадион "Уэмбли". 19:00 Онлайн-трансляция