"Сити" предложил новый контракт Фодену
"Манчестер Сити" предложил своему полузащитнику Филу Фодену новый контракт с увеличенной почти в четыре раза зарплатой.
Фоден совершил настоящий прорыв в своем развитии в прошлом сезоне, ярко себя проявив не только в клубе, но и в сборной Англии.
Действующий контракт Фила истекает только в 2024 году, но его текущая зарплата в 40 тысяч фунтов уже не соответствует возросшей важности 21-летнего игрока для "горожан".
Фоден пропускает старт нового сезона из-за полученной в преддверии финала Евро-2020 травмы стопы, однако это не поколебало желание "Сити" продлить сотрудничество со своим воспитанником.
По информации Daily Star, чемпионы Премьер-Лиги уже предложили Фодену новую сделку с зарплатой в 150 тыс. фунтов в неделю и надеются, что вскоре Фил последует примеру Кевина Де Брюйне, Эдерсона, Рубена Диаша и Джона Стоунса.
05.09.2021 00:05
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такой рагуль)
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КОРОЛИ!!!
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Пусть за 40 ещё три года бегает
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