"Сити" предложил новый контракт Фодену

Фил Фоден "Манчестер Сити" предложил своему полузащитнику Филу Фодену новый контракт с увеличенной почти в четыре раза зарплатой.

Фоден совершил настоящий прорыв в своем развитии в прошлом сезоне, ярко себя проявив не только в клубе, но и в сборной Англии.

Действующий контракт Фила истекает только в 2024 году, но его текущая зарплата в 40 тысяч фунтов уже не соответствует возросшей важности 21-летнего игрока для "горожан".

Фоден пропускает старт нового сезона из-за полученной в преддверии финала Евро-2020 травмы стопы, однако это не поколебало желание "Сити" продлить сотрудничество со своим воспитанником.

По информации Daily Star, чемпионы Премьер-Лиги уже предложили Фодену новую сделку с зарплатой в 150 тыс. фунтов в неделю и надеются, что вскоре Фил последует примеру Кевина Де Брюйне, Эдерсона, Рубена Диаша и Джона Стоунса.


Метки контракты, Манчестер Сити, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2021 00:05

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  1. dallaslp 05.09.2021 00:12 # dallaslp
    такой рагуль)

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  2. true-manc 05.09.2021 00:11 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  3. scrim 05.09.2021 00:07 # scrim
    Пусть за 40 ещё три года бегает

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