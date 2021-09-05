"Сити" предложил новый контракт Фодену

"Манчестер Сити" предложил своему полузащитнику Филу Фодену новый контракт с увеличенной почти в четыре раза зарплатой.

Фоден совершил настоящий прорыв в своем развитии в прошлом сезоне, ярко себя проявив не только в клубе, но и в сборной Англии.



Действующий контракт Фила истекает только в 2024 году, но его текущая зарплата в 40 тысяч фунтов уже не соответствует возросшей важности 21-летнего игрока для "горожан".



Фоден пропускает старт нового сезона из-за полученной в преддверии финала Евро-2020 травмы стопы, однако это не поколебало желание "Сити" продлить сотрудничество со своим воспитанником.



По информации Daily Star, чемпионы Премьер-Лиги уже предложили Фодену новую сделку с зарплатой в 150 тыс. фунтов в неделю и надеются, что вскоре Фил последует примеру Кевина Де Брюйне, Эдерсона, Рубена Диаша и Джона Стоунса.