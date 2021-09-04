Агбонлахор: "У "Ливерпуля" скамейка команды с 10-го места"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что у "Ливерпуля" недостаточная глубина состава для борьбы за титул в Премьер-Лиге.

"Ливерпуль" достойно начал новый сезон, набрав семь очков из девяти возможных, однако Агбонлахор заметил, что в ничейном матче против "Челси" в прошлый уикенд (1:1) главному тренеру "красных" Юргену Клоппу было просто некем усилить атакующую игру.



"Ливерпуль" остается командой топ-уровня, но они окажутся в большой беде в случае травм, потому что их скамейка соответствует скамейке команды с 10-го места".



"В матч против "Челси" Юрген Клопп посмотрел на своих запасных, увидел Наби Кейта, Алекса Окслейд-Чемберлена, Такуми Минамино и выпустил Костаса Цимикаса вместо Энди Робертсона".



"Эта замена требовалась в последнюю очередь для победы в матче. Хотелось бы думать, что у тебя на скамейке найдется игрок, который поможет, когда тебе нужно забить гол и когда соперник обороняется вдесятером".



"На мой взгляд, "Ливерпуль" поплатится за свою скамейку", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.