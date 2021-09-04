Агбонлахор: "У "Ливерпуля" скамейка команды с 10-го места"

Юрген Клопп Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что у "Ливерпуля" недостаточная глубина состава для борьбы за титул в Премьер-Лиге.

"Ливерпуль" достойно начал новый сезон, набрав семь очков из девяти возможных, однако Агбонлахор заметил, что в ничейном матче против "Челси" в прошлый уикенд (1:1) главному тренеру "красных" Юргену Клоппу было просто некем усилить атакующую игру.

"Ливерпуль" остается командой топ-уровня, но они окажутся в большой беде в случае травм, потому что их скамейка соответствует скамейке команды с 10-го места".

"В матч против "Челси" Юрген Клопп посмотрел на своих запасных, увидел Наби Кейта, Алекса Окслейд-Чемберлена, Такуми Минамино и выпустил Костаса Цимикаса вместо Энди Робертсона".

"Эта замена требовалась в последнюю очередь для победы в матче. Хотелось бы думать, что у тебя на скамейке найдется игрок, который поможет, когда тебе нужно забить гол и когда соперник обороняется вдесятером".

"На мой взгляд, "Ливерпуль" поплатится за свою скамейку", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.


Метки Агбонлахор, Астон Вилла, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 04.09.2021 22:51 # apl-nash
    По-ходу пиндосы решили пустить Ливерпуль по пути венгеровского Арсенала - четвёрка и участие в ЛЧ достаточно для самокупаемости с небольшим профитом. Благо кредитов нет.

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  2. jirrort 04.09.2021 22:20 # jirrort
    Это правда

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  3. chelsiukpro 04.09.2021 22:15 # chelsiukpro
    Это правда :)))

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  4. true-manc 04.09.2021 22:03 # true-manc
    Это правда

    ливерпул производит убогое впечатление. В принципе, если бы не клоповское, то они и шли на 10-м месте.

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  5. electric 04.09.2021 22:01 # electric
    Та пох. Ниже щоосей вряд ли будем
    Пхахаха.

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