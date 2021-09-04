Салах хочет получать полмиллиона фунтов в неделю по новому контракту

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах хочет получать 500 тысяч фунтов в неделю по своему новому контракту.

Минувшим летом "Ливерпуль" продлил сотрудничество с целым рядом ключевых игроков, включая Алиссона, Виргила Ван Дейка и Джордана Хендерсона.

Новый контракт Салаха — одна из приоритетных задача для мерсисайдского клуба на ближайшее будущее, ведь действующее соглашение Мохамеда рассчитано только до 2023 года.

В данный момент Салах получает свыше 200 тыс. фунтов, и "Ливерпуль" готов повысить зарплату Мохамеда — но никак не до 500 тыс. фунтов каждые семь дней, утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале.

Забив 127 голов в 206 матчах за "Ливерпуль", Салах уже вписал свое имя в историю клуба и претендует на статус легенды "красных". Одновременно 29-летний египтянин понимает, что следующий контракт будет его последним крупным в карьере.


Метки контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 04.09.2021 21:19 # kukuruzzo
    Салаша ТОП, за предыдущие года надбавка.

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  2. hunter022 04.09.2021 21:16 # hunter022
    А у него ничего не слипнется

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  3. dexter 04.09.2021 21:14 # dexter
    Ща бы всякую желтуху сюда тащить типа дейли фейлов...

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  4. jirrort 04.09.2021 21:10 # jirrort
    За Зеропук всегда играли только наёмники.Единственным исключением является Жирольт,но только потому что этот бездарный лузер никому нахер не был нужен и он это знал.

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  5. electric 04.09.2021 21:05 # electric
    Нвхуй послан!

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  6. slash-lfc 04.09.2021 21:03 # slash-lfc
    ФАРАОН заслужил!

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