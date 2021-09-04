Салах хочет получать полмиллиона фунтов в неделю по новому контракту
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах хочет получать 500 тысяч фунтов в неделю по своему новому контракту.
Минувшим летом "Ливерпуль" продлил сотрудничество с целым рядом ключевых игроков, включая Алиссона, Виргила Ван Дейка и Джордана Хендерсона.
Новый контракт Салаха — одна из приоритетных задача для мерсисайдского клуба на ближайшее будущее, ведь действующее соглашение Мохамеда рассчитано только до 2023 года.
В данный момент Салах получает свыше 200 тыс. фунтов, и "Ливерпуль" готов повысить зарплату Мохамеда — но никак не до 500 тыс. фунтов каждые семь дней, утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале.
Забив 127 голов в 206 матчах за "Ливерпуль", Салах уже вписал свое имя в историю клуба и претендует на статус легенды "красных". Одновременно 29-летний египтянин понимает, что следующий контракт будет его последним крупным в карьере.
04.09.2021 21:00
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Салаша ТОП, за предыдущие года надбавка.
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А у него ничего не слипнется
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Ща бы всякую желтуху сюда тащить типа дейли фейлов...
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За Зеропук всегда играли только наёмники.Единственным исключением является Жирольт,но только потому что этот бездарный лузер никому нахер не был нужен и он это знал.
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Нвхуй послан!
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ФАРАОН заслужил!
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