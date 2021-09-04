Салах хочет получать полмиллиона фунтов в неделю по новому контракту

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах хочет получать 500 тысяч фунтов в неделю по своему новому контракту.

Минувшим летом "Ливерпуль" продлил сотрудничество с целым рядом ключевых игроков, включая Алиссона, Виргила Ван Дейка и Джордана Хендерсона.



Новый контракт Салаха — одна из приоритетных задача для мерсисайдского клуба на ближайшее будущее, ведь действующее соглашение Мохамеда рассчитано только до 2023 года.



В данный момент Салах получает свыше 200 тыс. фунтов, и "Ливерпуль" готов повысить зарплату Мохамеда — но никак не до 500 тыс. фунтов каждые семь дней, утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале.



Забив 127 голов в 206 матчах за "Ливерпуль", Салах уже вписал свое имя в историю клуба и претендует на статус легенды "красных". Одновременно 29-летний египтянин понимает, что следующий контракт будет его последним крупным в карьере.