"Вулверхэмптон" готов более чем удвоить зарплату Траоре
"Вулверхэмпон" готов повысить зарплату вингера Адамы Траоре до внушительных по меркам середняка Премьер-Лиги 120 тысяч фунтов в неделю.
Минувшим летом "волки" оградили Траоре от интереса своего бывшего тренера Нуну Эшпириту Санту, отклонив предложение "Тоттенхэма" в 30 млн. фунтов.
В дальнейшем удержать Адаму будет сложнее, ведь 25-летний испанец уже вступил в свой предпоследний год по действующему контракту.
Однако клуб с "Молинью" не хочет расставаться с Траоре и собирается предложить своему ключевому игроку новый роскошный контракт. Заключив эту сделку на четыре года, Адама сможет увеличить свою зарплату с нынешних 55 до 120 тыс. фунтов в неделю
"Вулверхэмптону" придется постараться, чтобы склонить Траоре к новому контракту, потому что Адама полон амбиций, а недавно обратился к авторитетному агенту Жорже Мендешу, который, к слову, представляет интересы и Эшпириту Санту.
04.09.2021 20:00
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