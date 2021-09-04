"Вулверхэмптон" готов более чем удвоить зарплату Траоре

"Вулверхэмпон" готов повысить зарплату вингера Адамы Траоре до внушительных по меркам середняка Премьер-Лиги 120 тысяч фунтов в неделю.

Минувшим летом "волки" оградили Траоре от интереса своего бывшего тренера Нуну Эшпириту Санту, отклонив предложение "Тоттенхэма" в 30 млн. фунтов.



В дальнейшем удержать Адаму будет сложнее, ведь 25-летний испанец уже вступил в свой предпоследний год по действующему контракту.



Однако клуб с "Молинью" не хочет расставаться с Траоре и собирается предложить своему ключевому игроку новый роскошный контракт. Заключив эту сделку на четыре года, Адама сможет увеличить свою зарплату с нынешних 55 до 120 тыс. фунтов в неделю



"Вулверхэмптону" придется постараться, чтобы склонить Траоре к новому контракту, потому что Адама полон амбиций, а недавно обратился к авторитетному агенту Жорже Мендешу, который, к слову, представляет интересы и Эшпириту Санту.