"Вулверхэмптон" готов более чем удвоить зарплату Траоре

Адама Траоре "Вулверхэмпон" готов повысить зарплату вингера Адамы Траоре до внушительных по меркам середняка Премьер-Лиги 120 тысяч фунтов в неделю.

Минувшим летом "волки" оградили Траоре от интереса своего бывшего тренера Нуну Эшпириту Санту, отклонив предложение "Тоттенхэма" в 30 млн. фунтов.

В дальнейшем удержать Адаму будет сложнее, ведь 25-летний испанец уже вступил в свой предпоследний год по действующему контракту.

Однако клуб с "Молинью" не хочет расставаться с Траоре и собирается предложить своему ключевому игроку новый роскошный контракт. Заключив эту сделку на четыре года, Адама сможет увеличить свою зарплату с нынешних 55 до 120 тыс. фунтов в неделю

"Вулверхэмптону" придется постараться, чтобы склонить Траоре к новому контракту, потому что Адама полон амбиций, а недавно обратился к авторитетному агенту Жорже Мендешу, который, к слову, представляет интересы и Эшпириту Санту.


Метки Вулверхэмптон, контракты, Траоре

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2021 20:00

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  1. sisyazavr 04.09.2021 20:31 # sisyazavr
    Унолить

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  2. electric 04.09.2021 20:24 # electric
    Удолить или уволить?

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  3. drogba11cool 04.09.2021 20:04 # drogba11cool
    Лох, у Лукаку в 8 раз зп выше.

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