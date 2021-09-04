Коул: "Если Артета не победит "Норвич", это будет конец для него"
Бывший игрок сборной Англии Джо Коул ожидает увольнения главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, если в своем ближайшем матче "канониры" не победят "Норвич".
Новый сезон "Арсенал" начал с трех поражений в Премьер-Лиге с общим счетом 0:9, в результате чего обосновался на самом дне таблицы.
После международного перерыва "Арсенал" примет на "Эмирейтс" "канареек", и Коул думает, что в этом матче будет на кону работа Артеты, к которому Джо испытывает симпатию и сочувствие.
"Естественно, его будущее в "Арсенале" находится в подвешенном состоянии. Знаю, они играли против "Челси", они играли против "Манчестер Сити" — против двух лучших команд, но важно то, в какой манере они потерпели оба поражения".
"У них был весь предсезонный период, чтобы подготовиться к "Брентфорду", но они не справились, не сумев правильно настроиться на тот матч".
"Подобное происходит слишком часто с "Арсеналом". В этом нет вины Артеты. В их клубе это как сырость, которая проникла внутрь дерева. В этих двух поражениях против больших команд они словно легли на землю и умерли".
"Мне нравится, как держится Артета. Вы можете видеть, что он становится более закаленным. Думаю, он способен совладать с этим. Он многому научился, работая с Пепом (Гвардиолой). Он вдумчивый парень".
"Но в данный момент он посреди шторма. Он должен добыть положительный результат против "Норвича", а если он не победит "Норвич", тогда, думаю, это будет конец для него", — цитирует Коула Daily Mail.
04.09.2021 19:00
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А ведь не победят)
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Никогда так и не пойму в чем был смысл его приглашать в большой клуб как Арсенал? Лемпард в Шипе тренировал, набрался опыта.. а этот из ассистентов и сразу в тренера
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