Эду "сложно сказать" был ли трансфер Виллиана ошибкой

Технический директор "Арсенала" Эду отказался признать, что приглашение в клуб вингера Виллиана было ошибкой.

В прошлом месяце Виллиан согласился прекратить свой контракт с "Арсеналом" за два года до его истечения, чем сэкономил лондонскому клубу около 20 миллионов фунтов в виде зарплаты.



33-летний бразилец сбежал с "Эмирейтс" уже после одного неудачного сезона, однако Эду не готов признать, что год назад совершил ошибку.



"Решение подписать Виллиана было обусловлено желанием обзавестись игроком, который обладает опытом большого количества матчей в Премьер-Лиге и который сможет сразу же повлиять на команду".



"Если вы посмотрите на первый матч прошлого сезона, выезд к "Фулхэму", то он начал очень хорошо, и каждый говорил "вау". Однако в силу множества различных обстоятельств по ходу сезона команде и Виллиану не хватало стабильности. Если честно, каждый игрок был нестабилен, и сейчас мы хотим это исправить".



"В конце сезона мы подошли к Виллиану, и Микель (Артета) спросил: "Ты как? Потому что я хочу, чтобы ты был гораздо стабильнее. Что происходит?" И тогда он упомянул, что не чувствует себя на 100 процентов комфортно. Когда мы это услышали, то приняли решение, что не хотим держать в клубе игрока, который не на 100 процентов с командой".



"Если этого нет, моя задача — найти решение. Ошибка это или нет, сказать сложно. Я бы так не сказал, сложись наш сезон лучше и будь каждый стабильнее. Мы пытались сделать то, что планировали. Если это не сработало, мы должны найти решение", — сообщил Эду Sky Sports.