Ричард Арнольд станет новым исполнительным директором МЮ

Эд Вудворд и Ричард Арнольд "Манчестер Юнайтед" собирается утвердить Ричарда Арнольда своим новым исполнительным директором.

В данный момент исполнительным директором "Юнайтед" остается Эд Вудворд, однако о его предстоящей отставке было объявлено одновременно с выходом клуба из скандального проекта Европейской Суперлиги в апреле.

Вудворд покинет свой пост в конце календарного года, и замена Эду уже найдена, причем "красные дьяволы" не будут приглашать человека со стороны.

Как утверждает Sky Sports, дело Вудворда продолжит Арнольд, который сейчас трудится управляющим директором "Юнайтед", а ранее был коммерческим директором клуба.

Назначение Арнольда преемником Вудворда может быть подтверждено уже в следующем месяце.


Метки Арнольд, Вудворд, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2021 17:00

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