Ричард Арнольд станет новым исполнительным директором МЮ

"Манчестер Юнайтед" собирается утвердить Ричарда Арнольда своим новым исполнительным директором.

В данный момент исполнительным директором "Юнайтед" остается Эд Вудворд, однако о его предстоящей отставке было объявлено одновременно с выходом клуба из скандального проекта Европейской Суперлиги в апреле.



Вудворд покинет свой пост в конце календарного года, и замена Эду уже найдена, причем "красные дьяволы" не будут приглашать человека со стороны.



Как утверждает Sky Sports, дело Вудворда продолжит Арнольд, который сейчас трудится управляющим директором "Юнайтед", а ранее был коммерческим директором клуба.



Назначение Арнольда преемником Вудворда может быть подтверждено уже в следующем месяце.