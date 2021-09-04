Санчо возвращается в "Юнайтед" с травмой
Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо покинул лагерь сборной Англии с травмой.
21-летний Санчо не принимал участия в победном для англичан матче против сборной Венгрии в минувший четверг (0:4). Как сообщает Sky Sports, причиной тому стал небольшой ушиб, полученный Джейдоном на тренировке в начале недели.
И хотя травма не выглядит серьезной, главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт принял решение не рисковать Санчо в матчах против Андорры и Польши.
Ожидается, что Джейдон, на счету которого 22 матча за национальную команду, поправится к ближайшему матчу своего клуба — против "Ньюкасла" 11 сентября.
04.09.2021 15:00
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