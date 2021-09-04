Санчо возвращается в "Юнайтед" с травмой

Джейдон Санчо Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо покинул лагерь сборной Англии с травмой.

21-летний Санчо не принимал участия в победном для англичан матче против сборной Венгрии в минувший четверг (0:4). Как сообщает Sky Sports, причиной тому стал небольшой ушиб, полученный Джейдоном на тренировке в начале недели.

И хотя травма не выглядит серьезной, главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт принял решение не рисковать Санчо в матчах против Андорры и Польши.

Ожидается, что Джейдон, на счету которого 22 матча за национальную команду, поправится к ближайшему матчу своего клуба — против "Ньюкасла" 11 сентября.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчо, сборная Англии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2021 15:00

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  1. scauzer11 04.09.2021 16:05 # scauzer11
    давно пора эти сборные отменить

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  2. felix-the-cat 04.09.2021 15:39 # felix-the-cat
    Новый уебищно провальный трансфер назревает


    Наравне с Лукакай

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  3. manutd-20champ 04.09.2021 15:10 # manutd-20champ
    вместо того, чтобы набирать форму, получает ушибы на тренировке.

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