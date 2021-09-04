Томиясу: "Рад перейти в "Арсенал"

Такехиро Томиясу Защитник Такехиро Томиясу признался, что без колебаний согласился на переход в "Арсенал".

В заключительный день летнего трансферного окна "Арсенал" приобрел Томиясу у "Болоньи" за 20 миллионов фунтов. Такехиро способен сыграть и в центре обороны, но "канониры" видят в нем прежде всего правого защитника.

22-летний японец надеется, что переход в "Арсенал" поможет ему прервать свою черную полосу, которую он переживал в последнее время ввиду травм.

"Я чувствовал, что команда ("Болонья") изменилась, и мне нужен новый вызов".

"Я рад отправиться в Премьер-Лигу, это всегда было моей целью. Также я рад присоединиться к "Арсеналу" — большому клубу, известному во всем мире".

"Я стал получать больше травм в Италии, за последние годы я перенес ряд мышечных повреждений. Я не был в полном порядке, не мог выкладываться на 100 процентов и совершенно не был доволен своей игрой в последние месяцы".

"Надеюсь, этот трансфер приведет к позитивным изменениям. У меня хорошее предчувствие насчет этого нового начала", — цитирует Томиясу Football.London.


Метки Арсенал, Болонья, Томиясу

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. kedr 04.09.2021 14:40 # kedr
    "Я стал получать больше травм в Италии, за последние годы"))

    Классного защитника купили, главное стабильного!)

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  2. jirrort 04.09.2021 14:24 # jirrort
    Томми я ссу

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  3. true-manc 04.09.2021 14:20 # true-manc
    Что за казах? Какой ник на фапле?

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  4. shashka37 04.09.2021 14:13 # shashka37
    Это реально прикол да?
    В арсенал чтобы не было травм?

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  5. wengerrrro 04.09.2021 14:02 # wengerrrro
    22-летний японец надеется, что переход в "Арсенал" поможет ему прервать свою черную полосу, которую он переживал в последнее время ввиду травм.

    я ору, взяли стеклянного япошку

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  6. puhovik-vengera 04.09.2021 14:01 # puhovik-vengera
    Не ссы япошка, врачи арсиноля сделают из тебя инвалида

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  7. sisyazavr 04.09.2021 14:01 # sisyazavr
    Я тоже

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