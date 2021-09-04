Томиясу: "Рад перейти в "Арсенал"
Защитник Такехиро Томиясу признался, что без колебаний согласился на переход в "Арсенал".
В заключительный день летнего трансферного окна "Арсенал" приобрел Томиясу у "Болоньи" за 20 миллионов фунтов. Такехиро способен сыграть и в центре обороны, но "канониры" видят в нем прежде всего правого защитника.
22-летний японец надеется, что переход в "Арсенал" поможет ему прервать свою черную полосу, которую он переживал в последнее время ввиду травм.
"Я чувствовал, что команда ("Болонья") изменилась, и мне нужен новый вызов".
"Я рад отправиться в Премьер-Лигу, это всегда было моей целью. Также я рад присоединиться к "Арсеналу" — большому клубу, известному во всем мире".
"Я стал получать больше травм в Италии, за последние годы я перенес ряд мышечных повреждений. Я не был в полном порядке, не мог выкладываться на 100 процентов и совершенно не был доволен своей игрой в последние месяцы".
"Надеюсь, этот трансфер приведет к позитивным изменениям. У меня хорошее предчувствие насчет этого нового начала", — цитирует Томиясу Football.London.
04.09.2021 14:00
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Последние комментарии:
"Я стал получать больше травм в Италии, за последние годы"))
Классного защитника купили, главное стабильного!)
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Томми я ссу
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Что за казах? Какой ник на фапле?
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Это реально прикол да?
В арсенал чтобы не было травм?
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22-летний японец надеется, что переход в "Арсенал" поможет ему прервать свою черную полосу, которую он переживал в последнее время ввиду травм.
я ору, взяли стеклянного япошку
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Не ссы япошка, врачи арсиноля сделают из тебя инвалида
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Я тоже
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