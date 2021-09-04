Эду доволен трансферным окном "Арсенала"

Технический директор "Арсенала" Эду заявил, что доволен работой своего клуба на трансферном рынке этим летом.

Этим летом "Арсенал" инвестировал в укрепление состава больше всех в Премьер-Лиге, заполучив Аарона Рамсдейла, Бена Уайта, Нуну Тавареша, Такехиро Томиясу, Альбера Самби Локонгу и Мартина Эдегора.



По словам Эду, этими приобретениями он с главным тренером Микелем Артетой пытаются заложить прочный фундамент для будущих успехов.



"Я очень доволен этим окном, потому что мы реализовал свой план, который составили еще год назад. Это меня очень радует, ведь мы выполнили каждый задуманный нами шаг. Я очень доволен, потому что это непросто".



"Мы купили шесть игроков в возрасте до 23 лет, что имеет большое значение. Обычно людям нравится видеть только одно окно, поэтому я говорю, что нужно смотреть шире — мы начали планировать этот состав год назад, стараясь заложить хороший фундамент".



"Если вы вспомните, в этот период мы продлили контракты с Букайо Сака и Габриэлем Мартинелли, видя в них базу для создания команды. В течение одного года мы купили 10 игроков, и семь из 10 в возрасте не старше 23 лет. В этот период мы также продлили контракты с семью игроками из первой команды. Пять из них не старше 23 лет".



"Почему мы сделали это? Потому что у нас есть необходимость, чтобы заложить более качественный фундамент, и тогда, однажды, мы сможем ограничиться покупкой одного-двух игроков за окно. Сейчас это невозможно, потому что нам нужно многое сделать".



"Мы должны улучшить баланс команды. Мы должны пригласить игроков с правильными характеристиками и правильным профилем, чтоб улучшить и укрепить свой состав, а также добавить в стабильности, чего на не хватало в прошлом сезоне".



"Повторюсь, нам нужен фундамент. Нам нужны игроки, чтобы играть, а затем нам нужны игроки на подмену стартовым 11".



"Давайте посмотрим на это так. К примеру, в полузащите у тебя есть Гранит Джака и Томас Партей. Для меня и Микеля нет смысла покупать еще одного игрока вперед этих двоих, если эти двое и будут играть. Поэтому мы взяли Альбера Самби Локонга на подмогу им".



"Если посмотреть на переднюю линию, то у нас есть Александр Лакасетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Букайо Сака, Николя Пепе и Габриэль Мартинелли. Я хочу видеть их игру вместе".



"На позиции 10-го номера мы видели пустоту, потому что там у нас только Эмиль Смит-Роу. Нам нужен был 10-й номер того же мастерства, чтобы помогать и играть", — сообщил Эду Sky Sports.