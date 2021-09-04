"Тоттенхэм" пытался купить Азмуна

Нападающий Сердар Азмун рассказал, что "Зенит" не отпустил его в "Тоттенхэм" этим летом.

Этим летом "Тоттенхэм" находился под угрозой расставания с Харри Кейном, на замену которому сватали Лаутаро Мартинеса из "Интера", Душана Влаховича из "Фиорентины", Габриэля Жезуса из "Манчестер Сити" и других нападающих.



Также "шпоры" охотились за Азмуном, однако 26-летнему иранцу пришлось задержаться в Санкт-Петербурге еще на год.



"Сейчас у меня есть контракт. Даже если бы я хотел, "Зенит" может заблокировать мой уход, и мне с этим ничего не поделать".



"У меня были предложения от "Тоттенхэма", "Лиона", "Байера" и "Ромы", но они ("Зенит") отклонили их. Если я и уйду, то только следующим летом свободным агентом", — цитирует Азмуна Persian Soccer.