Защитника "Мидлсбро" накажут за твит девятилетней давности

Защитнику "Мидлсбро" Марку Боле были предъявлены насчет оскорбительного сообщения, которое он написал в твиттере девять лет назад.

На момент преступления в 2012 году Бола был 14-летним подростком и занимался в академии "Арсенала".



Как гласит заявление FA, тот оскорбительный твит Марка "имеет отсылку к сексуальной ориентации".



23-летнему англичанину, сыгравшему все пять матчей за "речников" в этом сезоне Чемпионшипа, надлежит предоставить свои объяснения Ассоциации в срок до 20 сентября.