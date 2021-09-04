Защитника "Мидлсбро" накажут за твит девятилетней давности
Защитнику "Мидлсбро" Марку Боле были предъявлены насчет оскорбительного сообщения, которое он написал в твиттере девять лет назад.
На момент преступления в 2012 году Бола был 14-летним подростком и занимался в академии "Арсенала".
Как гласит заявление FA, тот оскорбительный твит Марка "имеет отсылку к сексуальной ориентации".
23-летнему англичанину, сыгравшему все пять матчей за "речников" в этом сезоне Чемпионшипа, надлежит предоставить свои объяснения Ассоциации в срок до 20 сентября.
04.09.2021 11:00
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И чем это отличается от коммунистической системы??Каждый пердёж фиксируется
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Наверняка послал гпидоро пенсов
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