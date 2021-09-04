Защитника "Мидлсбро" накажут за твит девятилетней давности

Марк Бола Защитнику "Мидлсбро" Марку Боле были предъявлены насчет оскорбительного сообщения, которое он написал в твиттере девять лет назад.

На момент преступления в 2012 году Бола был 14-летним подростком и занимался в академии "Арсенала".

Как гласит заявление FA, тот оскорбительный твит Марка "имеет отсылку к сексуальной ориентации".

23-летнему англичанину, сыгравшему все пять матчей за "речников" в этом сезоне Чемпионшипа, надлежит предоставить свои объяснения Ассоциации в срок до 20 сентября.


Метки FA, Бола, Мидлсбро

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 04.09.2021 12:11 # makeewadim
    И чем это отличается от коммунистической системы??Каждый пердёж фиксируется

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  2. chr1s8rown 04.09.2021 12:02 # chr1s8rown
    Наверняка послал гпидоро пенсов

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