Томпсон: "Сити" станет чемпионом благодаря Грилишу"

Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон считает, что плеймейкер Джек Грилиш поможет "Манчестер Сити" защитить титул Премьер-Лиги.

Этим летом "Сити" заплатил "Астон Вилле" 100 миллионов фунтов, и Томпсону кажется, что этой покупкой "горожане" предрешили судьбу чемпионской гонки. Фил остается жалеть, что его бывший клуб не смог позволить себе Джека.



"Я бы назвал Джека Грилиша главным приобретением лета. Я надеялся, что "Ливерпуль" поборется за него, но цена в 100 миллионов фунтов оставила не у дел большинство команд, за исключением "Манчестер Сити".



"Он великолепный игрок и может в одиночку менять течение матча. У "Ливерпуля" есть игроки вроде Харви Эллиотта и Садио Мане, которые могут высечь искру из ничего, и похожим образом это делает Грилиш в командах, за которые играет. Он настолько хорош, что имел бы место в стартовом составе "Ливерпуля".



"С Грилишем "Манчестер Сити" готов к защите титула. До его перехода я бы сказал, что у "Ливерпуля" хорошие шансы на титул, но теперь я думаю, он сделает разницу в пользу "Сити", — сообщил Томпсон Liverpool Echo.