Санья объяснил, почему ушел из "Арсенала" в "Сити"

Бакари Санья объяснил, почему в свое время решился уйти из "Арсенала" в "Манчестер Сити".

Санья бороздил правую бровку "Арсенала" с 2007 по 2014 год, но за это время смог выиграть с командой Арсена Венгера только Кубок Англии.



Бакари чувствовал, что засиделся на одном месте и нуждается в новом вызове, а потому решил последовать примеру Эммануэля Адебайора, Коло Туре, Самира Насри и Гаэля Клиши.



"Мне требовалось нечто другое, и "Сити" дал мне это. Я обнаружил команду, которая уже является чемпионами; команду, где есть конкуренция на каждой позиции".



"В "Арсенале" я провел шесть лет на одном контракте и никогда не жаловался. Я всегда был предан команде, но в какой-то момент я почувствовал, что мне нужны перемены, что мне нужно выйти из своей зоны комфорта и побороться за что-нибудь новое".



"Сити" был очень другим местом, нежели "Арсенал". Там мне пришлось сражаться за свое место, и я мог оказаться на скамейке запасных, если плохо играл".



"Это было довольно сложно, но эта конкуренция позволила мне провести больше лет на топ-уровне и продлить свою карьеру в сборной Франции".



"Как человек, я всегда был открыт к испытаниям. Это было нелегко, но я знал, что мне нужно покинуть клуб, который я люблю", — сообщил Санья Daily Mail.