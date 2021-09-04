Каррагер: "Расстроен, что "Ливерпуль" не купил атакующего игрока"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что команда Юргена Клоппа может поплатиться за решение не покупать атакующего игрока минувшим летом.

В летнее трансферное окно Клопп лишь потратился на защитника Ибраиму Конате да взял в первую команду вернувшегося из аренды полузащитника Харви Эллиотта, не став вносить изменений в атакующую линию.



Каррагер опасается, что Клопп мог просчитаться, ведь травмы и Кубок Африки никто не отменял.



"Должен сказать, я расстроен тем, что "Ливерпуль" не купил атакующего игрока. Думаю, "Ливерпуль" ограничен в атаке, и им нужно, чтобы каждый оставался в форме, что почти невозможно. Думаю, они столкнутся со сложностями, хотя в тройке нападения у "Ливерпуля" крепкие игроки".



"В какой-то момент Мане и Салах могут уехать на Кубок Африки. Я не уверен, сколько матчей они пропустят, но я думаю, "Ливерпулю" будет их недоставать".



"У них есть Ориги и Минамино, но я бы хотел, чтобы клуб купил кого-нибудь получше. Во владельцах ли дело, или это виновата пандемия, но финансы клуба ограничены, и мы не смогли никого пригласить".



"У нас все еще есть Жота, и "Ливерпулю" очень его не хватало в прошлом сезоне, когда он пропустил четыре месяца с травмой колена", — цитирует Каррагер Daily Mail.