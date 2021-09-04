Фекир рассказал правду о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"
Атакующий полузащитник "Реал Бетиса" Набиль Фекир, наконец, назвал истинную причину, почему его переход из "Лиона" в "Ливерпуль" в 2018 году не состоялся.
Три года назад "Ливерпуль" собирался потратить 53 миллиона фунтов на Фекира, но в самый последний момент сделка сорвалась. По слухам, Набиль уже записал приветственное интервью и сфотографировался с футболкой "красных".
Распространено мнение, что во время медицинского обследования у Фекира обнаружили некоторые проблемы с коленом, однако 28-летний француз отметает эту версию.
"То был печальный момент".
"Я видел много вещей, которые не являются правдой. Говорилось, что это мое колено помешало переходу в "Ливерпуль", но это неправда".
Я посетил базу сборной Франции, и они убедились, что мое колено в полном порядке".
"Проблема была с моим агентом, моим советником. Это агент ответственен за то, что сделка не состоялась".
"Конечно, я был расстроен, что не перешел в "Ливерпуль". Очень расстроен, потому что "Ливерпуль" — отличный клуб. Я встретился с Юргеном Клоппом, и мы хорошо поговорили. После встречи с ним я захотел перейти в "Ливерпуль" еще сильнее. Он хороший человек".
"Мне было очень сложно смириться, потому что я очень хотел перейти в "Ливерпуль". То был непростой момент для меня", — цитирует Фекира Daily Mirror.
04.09.2021 06:00
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Пздц с ним же даже интервью записали, кек
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