Фекир рассказал правду о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"

Атакующий полузащитник "Реал Бетиса" Набиль Фекир, наконец, назвал истинную причину, почему его переход из "Лиона" в "Ливерпуль" в 2018 году не состоялся.

Три года назад "Ливерпуль" собирался потратить 53 миллиона фунтов на Фекира, но в самый последний момент сделка сорвалась. По слухам, Набиль уже записал приветственное интервью и сфотографировался с футболкой "красных".



Распространено мнение, что во время медицинского обследования у Фекира обнаружили некоторые проблемы с коленом, однако 28-летний француз отметает эту версию.



"То был печальный момент".



"Я видел много вещей, которые не являются правдой. Говорилось, что это мое колено помешало переходу в "Ливерпуль", но это неправда".



Я посетил базу сборной Франции, и они убедились, что мое колено в полном порядке".



"Проблема была с моим агентом, моим советником. Это агент ответственен за то, что сделка не состоялась".



"Конечно, я был расстроен, что не перешел в "Ливерпуль". Очень расстроен, потому что "Ливерпуль" — отличный клуб. Я встретился с Юргеном Клоппом, и мы хорошо поговорили. После встречи с ним я захотел перейти в "Ливерпуль" еще сильнее. Он хороший человек".



"Мне было очень сложно смириться, потому что я очень хотел перейти в "Ливерпуль". То был непростой момент для меня", — цитирует Фекира Daily Mirror.