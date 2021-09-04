Криштиану Роналду и эликсир молодости
Криштиану Роналду возвращается на "Олд Траффорд" — стадион, который всегда был местом силы для португальца и может подарить ему очередную футбольную молодость в 36 лет. Фанаты "Манчестер Юнайтед" обожают Роналду, и здесь он сможет наслаждаться всеобщей любовью, получив к тому же новый вызов, отвечая на который, он только укрепит его репутацию самого успешного футболиста современности.
"Манчестер Юнайтед" после ухода на пенсию сэра Алекса катастрофически отдалялся от времен господства в английской Премьер-Лиге. Потому нет ничего удивительного, что возвращение самого талантливого птенца сэра Алекса на "Олд Траффорд" воспринимается болельщиками с таким воодушевлением. Вряд ли у руководства красных дьявлов" был более эффективный метод напомнить о славных временах, чем вернуть Роналду — кроме, разве что возвращения самого сэра Алекса.
Впрочем, в операции по возвращению Роналду роль сэра Алекса была так же велика, как и в старые-добрые времена. Роналду несколько раз сказал о том, что именно Фергюсон стал ключом к его возвращению, и общение с ним помогло португальцу быстро принять решение. Сам же Ферги сравнил этот трансфер с подписанием Эрика Кантона — магического элемента, который завершил строительство первой великой команды сэра Алекса.
Мы не знаем, сумеет ли Криштиану вернуть "Юнайтед" чемпионский титул и конкурентоспособность в Лиге Чемпионов, но совершенно точно на трибуны как минимум на время вернется атмосфера праздника под звуки "Viva Ronaldo". Что важно, счастливым выглядит и менеджер клуба Оле Гуннар Сульшер, который успел поиграть с Криштиану: "Он — легенда клуба, величайший игрок всех времен!"
Автор гола в финале Лиги Чемпионов-2008 и человек, принесший "Юнайтед" титул в Лиге Чемпионов-99 являются интересной связкой для восстановления былой славы "дьяволов". "Джордж Бест XXI века", который также, как и великий северный ирландец, дебютировал за "Юнайтед" подростком, выиграл Кубок чемпионов и "Золотой мяч", — это игрок, который является символом утраченного величия на "Олд Траффорд". Учитывая интерес к Роналду со стороны "Манчестер Сити", даже если он был поверхностным, этот трансфер действительно добавляет оптимизма болельщикам "Юнайтед".
Между Роналду и "Юнайтед" всегда было взаимное притяжение, которое в итоге и свело их снова вместе. "Он знает, что мы чувствуем к нему, и если он когда-нибудь решит уйти из "Ювентуса", он знает, что мы ему всегда рады", — сказал однажды Оле Гуннар Сульшер. Эта позиция практически была официальной, так ее придерживался не только Сульшер, но также сэр Алекс и большинство болельщиков.
"Наша связь пережила наше расставание", — написал в автобиографии Ферги, никогда не державший зла на одного из своих любимых воспитанников за отъезд в Мадрид. То же самое можно сказать и о болельщиках. Фанаты "Юнайтед" традиционно устраивают щедрые овации бывшим игрокам, когда те возвращаются на "Олд Траффорд" в составах других команд, но то, как встречали Криштиану в 2013 году, когда он приехал в Манчестер с "Реалом", было ни чем иным, как признанием в любви.
Криштиану Роналду был главным катализатором побед третьей великой команды Фергюсона, и, возможно, именно его уход в "Реал" стал началом конца великой эпохи "Юнайтед". Возможно, они начали приходить упадок именно в 2009 году, когда он ушел. Они выиграли еще два чемпионских титула в Англии и играли в финале Лиги Чемпионов, но все эти достижения были в первую очередь обусловлены магией личности сэра Алекса, а вот магия на футбольном поле ушла вместе с португальцем.
"Самый одаренный игрок, с которым я работал в "Юнайтед", — сказал впоследствии Фергюсон. "Он превзошел всех великих игроков, с которыми я работал ранее". Неудивительно, что "Юнайтед" стал прозаичнее без Криштиану. Возможно, за 12 лет его отсутствия они так и не смогли найти ему замену. Возможно, первым вингером мирового уровня у "дьяволов" после Роналду станет Джейдон Санчо, а сам Криш станет наконечником атак и адресатом кроссов, так как значительно прокачал умение играть головой с момента ухода с "Олд Траффорд". Но может случиться и такое, что новый Роналду может оказаться старым.
В принципе, он и является старым. Роналду и Сульшер были товарищами по команде четыре года. Их пути пересеклись на четыре минуты во время дебюта португальца в 2003 году. Криштиану сразу очаровал "Олд Траффорд". "Роналду оказал наибольшее влияние на болельщиков "Манчестер Юнайтед" со времен Эрика Кантона", — писал позже Фергюсон.
Но все это было полжизни назад — тогда ему было 18 лет, а сейчас 36. Одному из его оппонентов в тот день, Юрию Джоркаеффу, игравшему за Болтон, сейчас 53 года. Капитан "Юнайтед" тех времен Рой Кин отметил полувековой юбилей, а товарищи по команде Криштиану стали экспертами, менеджерами и тренерами. Майкл Кэррик помогает Оле Гуннару Сульшеру, а Даррен Флетчер является техническим директором "дьяволов". Главные товарищи Роналду в нынешнем "Юнайтед" — это не вратари, защитники, полузащитники и нападающие.
Он прибыл подростком с большим набором финтов, а возвращается ветераном, умеющим забивать голы лучше, чем кто-либо другой в истории профессионального футбола. Только пять из его нынешних 785 голов были забиты до прибытия в Манчестер, а совсем недавно он стал еще и лучшим международным бомбардиром в истории футбола на уровне сборных. Во время выступлений Роналду за "Юнайтед" было три сезона потенциала и три — высокой производительности, но дальше плодами работы сэра Алекса пользовался "Реал", где и случился расцвет португальца и его превращение в супергероя.
В свое время Фергюсон был щедро вознагражден за то, что отказался от ветерана Рууда Ван Нистелроя и стал строить команду вокруг молодого Роналду. Но сейчас приход португальца может повлиять на развитие другого молодого таланта — Мейсона Гринвуда. В последнее время он неплохо проявлял себя в качестве бомбардира, но сейчас роль первой скрипки в атаке "Юнайтед", естественно, будет принадлежать Роналду.
Основными жертвами прихода Криштиану станут, вероятно, Мартиаль и Кавани, и "Юнайтед", если верить слухам, уже предлагал уругвайца "Ювентусу", а француза — "Лиону", а Эдинсону недавно пришлось отдать "семерку" португальцу, приняв футболку с 21-м номером от покинувшего клуб Даниэля Джеймса. Но не стоит забывать и о том, что для молодых Гринвуда и Рэшфорда несколько сезонов рядом с таким мастером, как Роналду, будут очень полезны в плане обучения и опыта. Все же, несмотря на то, что многие все еще считают Роналду большим эгоистом, Криштиану стал значительно более командным игроком с того момента как покинул "Олд Траффорд".
В "Ювентусе" Криштиану смог пополнить свою коллекцию трофеев, но был разочарован тем, что его клуб не был способен по-настоящему побороться за победу в Лиге Чемпионов. Нынешний "Юнайтед" все еще считается командой нестабильной и сырой, но ее потенциал после прихода Варана, Санчо и Роналду значительно вырос. Сейчас уже не может быть никаких отговорок — "Юнайтед" обязан бороться за чемпионство до последнего тура, играть в плей-офф Лиги Чемпионов и выигрывать титулы. Иначе зачем было возвращать единственного участника последней великой команды Фергюсона, все еще не повесившего бутсы на гвоздь?
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
04.09.2021 00:05
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Последние комментарии:
В 36 лет выбрал лучшую и сложнейшую лигу в мире, уважение.
Один гном в 34 зассал наконец хоть раз в жизни выйти из зоны комфорта и выбрал 6-ую по силе лигу Европы.
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Пеналду это просто-напросто сбитый летчик, которого выпроводили сперва из реала, а затем из ювентуса, скатившегося из-за него до четвертого места в Серии А. Нормальным командам португалец давно перестал быть нужен, поэтому и КОРОЛИ от него отказались.
Ну а маню чисто дом престарелых - набрали пенсионеров вроде кавани, варана, теперь этого сорокалетнего метросексуала приютили. Непонятно, чему радуются наши тихие соседи. Неужели они не понимают, что их команда обречена на неминуемую погибель с приходом кристины, которая начнет под себя всё подминать и загробит немногочисленные пригородные таланты, перетягивая на себя голеадорское одеяло? В компанию к погбе добавилась новая выключенная из черновой работы примадонна только и всего. Пройдёт несколько недель, отступит вызванная ностальгией безрассудная эйфория сатанистов, они здраво взглянут на вещи, и начнут поносить гелевого сильнее, чем осьминога поля.
В общем, слава Богу, что Сити пронесло от этой престарелой футбольной "легенды". Жезус и Ферранчик Торрес на данный момент ничем не хуже нырялду + куда перспективнее. Уверен, каждый из них в среднем будет забивать чаще, чем кристина
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Заебала эта блевотень про кристинку.
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в последнее время он только на свою стату работает,тупо пасётся у штрафной.сульшеру пиздец как не просто будет,вроде строил командную игру,теперь перестраивать под рона.минусов много,но думаю свои 20+ наколотит,поможет это мю хз,юве не помогло.а так рон есть рон никто бы от такого игрока не отказался
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Нормальное там порево на фотке намечается. Гачимучи позавидуют.
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сколько же ещё новостей будет про Роналду. каждый тур минимум две-три.
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