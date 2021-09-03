Пау Торрес подтвердил, что отказал "Тоттенхэму"

Защитник "Вильярреала" Пау Торрес подтвердил, что этим летом отказался перейти в "Тоттенхэм".

В прошлом сезоне Торрес помог "Вильярреалу" выиграть Лигу Европы, чем обратил на себя внимание больших клубов Премьер-Лиги. Пау назывался запасным вариантом "Манчестер Юнайтед" на случай, если заполучить Рафаэля Варана не удастся.



Также Торреса сватали в "Тоттенхэм", который даже предложил 50 миллионов евро (43 млн. фунтов) за Пау и получил разрешение от "Вильярреала" вступить в переговоры с самим игроком.



Однако 24-летний испанец не пожелал покидать родину, как и не пожелал менять клуб из Лиги Чемпионов на клуб из Лиги Конференций.



"Мне рассказали об интересе "Тоттенхэма", но я всегда четко понимал, что хочу и дальше выступать за "Вильярреал".



"Мой план заключался в том, чтобы провели хороший сезон и остаться дома, в "Вильярреале". Я быстро принял это решение, и я доволен им. Впереди у меня прекрасный сезон, поскольку я дебютирую в Лиге Чемпионов", — сообщил Торрес AS.