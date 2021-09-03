Лено собирается уйти из "Арсенала"

Первый номер "Арсенала" Бернд Лено собирается уйти из клуба в конце этого сезона.

Минувшим летом "Арсенал"купил Аарона Рамсдейла у "Шеффилд Юнайтед" за 30 миллионов фунтов. Сумма трансфера говорит о том, что англичанин был приглашен не для скамейки запасных.



Приход Рамсдейла, а также истекающий в конце сезона контракт предопределили судьбу Лено — Бернд не видит у себя будущего на "Эмирейтс" и планирует уйти следующим летом свободным агентом.



С января Лено сможет свободно вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа, однако один вариант у 29-летнего немца уже наметился.



Как утверждает Tuttosport, "Интер" избрал Лено своей целью номер один на замену 37-летнему Самиру Хандановичу. В качестве альтернативы Бернду чемпионы Серии А рассматривают Андре Онану из "Аякса".



Добавим, что новый сезон Лено начал основным голкипером "Арсенала", однако девять пропущенных Берндом голов в трех первых матчах дают повод главному тренеру "канониров" Микелю Артете, чтобы довериться Рамсдейлу после международного перерыва.