Лено собирается уйти из "Арсенала"

Бернд Лено Первый номер "Арсенала" Бернд Лено собирается уйти из клуба в конце этого сезона.

Минувшим летом "Арсенал"купил Аарона Рамсдейла у "Шеффилд Юнайтед" за 30 миллионов фунтов. Сумма трансфера говорит о том, что англичанин был приглашен не для скамейки запасных.

Приход Рамсдейла, а также истекающий в конце сезона контракт предопределили судьбу Лено — Бернд не видит у себя будущего на "Эмирейтс" и планирует уйти следующим летом свободным агентом.

С января Лено сможет свободно вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа, однако один вариант у 29-летнего немца уже наметился.

Как утверждает Tuttosport, "Интер" избрал Лено своей целью номер один на замену 37-летнему Самиру Хандановичу. В качестве альтернативы Бернду чемпионы Серии А рассматривают Андре Онану из "Аякса".

Добавим, что новый сезон Лено начал основным голкипером "Арсенала", однако девять пропущенных Берндом голов в трех первых матчах дают повод главному тренеру "канониров" Микелю Артете, чтобы довериться Рамсдейлу после международного перерыва.


Метки Арсенал, Интер, Лено

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 978

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. acceptodessa 03.09.2021 22:32 # acceptodessa
    продать топового Мартинеса и оставить донного Лено. Кронке ты просто поц, тебя сношают шарлотаны.

    (ответить)

  2. gameboy 03.09.2021 22:25 # gameboy
    Рамсдейла и Уайта в старте жду

    (ответить)

  3. sexan 03.09.2021 22:09 # sexan
    Зассал вылета в чш или просто понял, что этот клуб гамной воняет?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: