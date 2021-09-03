ФИФА расследует поведение венгерских фанатов

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении сборной Венгрии, чьи фанаты оскорбили английских игроков на расовой почве накануне вечером.

Накануне вечером англичане в доминирующей манере одержали победу 0:4 в Будапеште в рамках отбора к ЧМ-2022.



Венгерские фанаты, которые никогда не отличались примерным поведением, начали выражать свою агрессию еще до стартового свистка, когда подопечные Гарета Саутгейта преклонили колено.



Пик же негодования местных болельщиков пришелся на начало второго тайма, когда Рахим Стерлинг открыл счет в матче. Темнокожий вингер "Манчестер Сити" отпраздновал гол, сняв футболку и продемонстрировав надпись на майке в память о погибшей от COVID-19 подруги.



Не поняв смысла поступка Стерлинга и заподозрив провокацию, венгры пришли в ярость, а с трибун полетели бутылки, стаканчики с напитками — и ругательства.



Теперь события этого вечера собирается разобрать ФИФА, как гласит из официального заявления организации. Можно предположить, что сборной Венгрии вновь придется играть при пустых трибунах, как это уже было в недавнем прошлом.