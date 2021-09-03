Венгер высказался насчет возвращения Роналду в "Юнайтед"

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился своими сомнениями насчет возвращения нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

В преддверии закрытия летнего трансферного окна "Юнайтед" выкупил Роналду у "Ювентуса" за 20 миллионов фунтов, назначив 36-летнему португальцу зарплату в полмиллиона фунтов.



Венгер считает, что этот поступок "Юнайтед" продиктован в том числе эмоциями. Арсен также предупреждает наставника "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, что Роналду может нарушить баланс команды.



"Это милая история, которую ты хочешь созерцать. Его купили не только по спортивным соображениям, здесь также имел место эмоциональный фактор. Думаю, это не на 100 процентов рациональное решение".



"Теперь большой вызов в том, чтобы найти баланс в команде. Но игроки с большим опытом по-прежнему способны забивать много голов", — сообщил Венгер Bild.