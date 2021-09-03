Большие клубы могут вернуться за Биссума в январе

Большие клубы Премьер-Лиги могут возобновить интерес к полузащитнику "Брайтона" Иву Биссума в январе.

Серьезный интерес к Биссума существовал еще этим летом, однако "Брайтон" так и не дождался конкретных предложений по своей звезде, которую "чайки" оценили в 30 миллионов фунтов.



Ива сватали в "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал", но первые два клуба так и не обзавелись новыми полузащитниками, а третий решил потратиться на Альбера Самби Локонгу из "Андерлехта".



Daily Express ожидает, что три перечисленных клуба могут активизировать свой интерес к Биссума в зимнее трансферное окно, причем "Брайтон" должен стать сговорчивее к тому времени.



Дело в том, что в январе от контракта 25-летнего малийца будет оставаться только 18 месяцев, что ослабит переговорную позицию "чаек".